Deyver Vega analiza volver a Costa Rica y hay dos equipos que lo quieren

Hace años que Deyver Vega es legionario y se destaca en la liga de Noruega. El delantero llegó en el 2016 al Brann desde Saprissa, después pasó por el Valerenga y su último equipo fue el Sanderfjord. En la mayoría de las temporadas tuvo mucha continuidad y, por eso, nunca estuvo en duda su salida.

Debido a la pandemia, los clubes escandinavos se vieron golpeados económicamente y tuvieron que dejar a ir a algunos jugadores. Esto terminó provocando que el tico se transforme en agente libre y no tenga definido su futuro. En una entrevista con Al Pie del Deporte, el atacante se refirió a su situación actual.

''Hasta el momento no tengo ninguna opción clara, debo regresar a Noruega a entregar apartamento, carro y otras cosas que tengo que hacer por allá, actualmente manejo una oferta del equipo donde estaba militando (Sandefjord), la estoy valorando para ver si es la que me conviene o no'', declaró Vega.

El atacante se encuentra libre y confesó que analiza la posibilidad de regresar a tierras ticas. Además, contó que lo contactaron de San Carlos y Saprissa. pic.twitter.com/y8CP63ZYuC — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) January 10, 2021

Y agregó: ''He abierto la posibilidad para volver a Costa Rica pero soy de asumir retos y me gustaría quedarme en Europa aunque es complicado, por muchas cosas, por todo lo que ha pasado con la situación del Covid y actualmente las Ligas están a mitad de temporada, entonces ha sido difícil encontrar a algún equipo que esté interesado, al día de hoy no sé si me quedo en Europa, regreso a Costa Rica o a otro país en América''.

Para finalizar, Deyver contó que fue sondeado por dos equipos importantes de la Liga Promérica: ''Con San Carlos he hecho una bonita relación, hemos hablado, lo mismo que con Saprissa, tengo muy buena relación, me llevo muy bien con don Víctor Cordero, hemos sido muy honestos y claros, lo estamos analizando".