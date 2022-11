México no pudo ante Argentina (2-0) en la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022 y se encuentra al borde de la eliminación. Recordemos que en la primera fecha igualó ante Polonia y su presentación tampoco fue la mejor. El periodista mexicano David Faitelson no perdonó a los aztecas y lo sentenció con varios mensajes a través de las redes sociales.

Recordemos que México comparte el Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. De quedar en primera ronda, sería un fracaso rotundo para los mexicanos. Si bien llegaron a esta Copa del Mundo sin presentar su mejor nivel en las Eliminatorias, en principio no parecía imposible avanzar a los octavos de final. Ahora deberán jugarse todo ante Arabia, que sorpresivamente es la selección que mejor a jugador de las cuatro.

David Faitelson molesto en las redes

"México no tiene el futbol para competir en este Mundial… Ahora depende del juego ante Arabia Saudita y de la calculadora. Este equipo mexicano ha sido inoperante en la ultima época. No juega a nada, no tiene futbol, no tiene gol y hoy, lo único que mostró, fue el sacrificio y la intención de echarse hacia atrás. He ahí el resultado", publicó David Faitelson en sus redes sociales.

"He sido muy respetuoso del proceso de Gerardo Martino. Me parece un magnífico entrenador y una buena persona, pero lo de hoy ha sido patético. No se puede plantear un partido con tanta precaución y tanto “miedo”. El resultado de hoy es la consecuencia de un malogrado proceso. Esos futbolistas jamás recuperaron el nivel que algún día tuvieron. Es una generación que no ganó nada. Ellos también son responsables de la debacle", sentenció Faitelson.