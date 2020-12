Las disculpas de Johan Venegas con los aficionados de Alajuelense

Uno de los rumores más fuerte del fútbol en Costa Rica se concretó esta semana: el regreso de Johan Venegas a la Liga Deportiva Alajuelense luego de su paso por el Deportivo Saprissa y tener una gran destacada actuación en el conjunto Morado que no pudo repetir el título durante esta campaña luego de quedar eliminado en semifinales.

Luego de oficializar esta llegada, Johan Venegas dejó un mensaje como nuevo jugador de los rojinegros, asegurando que tomó la decisión con mucha madurez en este momento de su carrera y pensando en su futuro, incluso ofreció una disculpa a los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense.

"Para mí es un honor retornar al camerino de Alajuelense. Gracias por el recibimiento tan especial que me han dado. Tomé esta decisión con mucha madurez pensando. Públicamente me disculpo por lo acontecido en el pasado. Este cariño me motiva aún más para luchar por la Liga del futuro”, comentó Johan Venegas.

Gracias Hermano por esta cálida bienvenida, y cómo mencionas vamos a darlo todo por los objetivos y metas institucionales. Publicada por Johan Venegas en Sábado, 26 de diciembre de 2020

“Me siento feliz y motivado con mi decisión. De mí esperen mi mayor esfuerzo, sacrificio y mi mejor versión, para junto con mis nuevos compañeros hacer vibrar de felicidad el Alejandro Morera Soto", puntualizó el nuevo jugador de La Liga.

¿Cómo llegó nuevamente Venegas a La Liga?

Dicha negociación la llevó su agente Kurt Morsink, en conversaciones con Agustín Lleida, gerente deportivo de la institución rojinegra y llegaron a un acuerdo para hacerse con los servicios del jugador. Y posteriormente, Johan Venegas finiquitó esta oferta con su familia para dar la respuesta definitiva.