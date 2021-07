Periodista mexicano insulta a Johnny Leverón

La Selección de Honduras enfrentará la noche de hoy a su similar de México, choque que se disputará a las 20:00 horas por los cuartos de final de la Copa Oro 2021, duelo que sin duda estará lleno de emociones y desde ya ha comenzado el duelo fuera de los terrenos de juego, donde ya reina la polémica.

Johnny Leverón, centrocampista de la H asistió a la conferencia de prensa antes del juego, en donde dio algunas declaraciones que no gustaron a los periodistas mexicanos. “Ellos no están acostumbrados al pie fuerte. Siempre están acostumbrados a un futbol donde los cuidan más, donde los protegen, donde el futbol por así decirlo, los van cuidando en todas las competencias”.

“No está en nosotros cambiarlos tampoco y en nuestra mente está trabajar, hacer nuestro futbol de la manera que hemos venido jugando y es meter el pie fuerte cuando hay que meterlo y jugar cuando se puede jugar, no se puede cambar ese tipo de cosas de la mente de otras personas”, mencionó el jugador.

Estas palabras no cayeron nada bien en el periodista Carlos Albert Llorente, quien no se guardó nada en su cuenta oficial de Twitter y dejó a un lado su profesionalismo para desahogarse y dar su punto de vista, situación que por obvias razones no cayó nada bien en el país hondureño y que ha causado varias reacciones.

Esto dijo un imbecil pseudo futbolista Hondureño..... Por este tipo de posturas no pasan de ser lo que son..... Mediocres y perdedores eso si.... Con su pierna fuerte pero su cerebro seco... Pobre fútbol con este tipo de bestias pic.twitter.com/o1IxatHs5n — Carlos Albert Ll (@calbert57) July 24, 2021

“Esto dijo un imbecil pseudo futbolista Hondureño..... Por este tipo de posturas no pasan de ser lo que son..... Mediocres y perdedores eso si.... Con su pierna fuerte pero su cerebro seco... Pobre fútbol con este tipo de bestias”, fueron las palabras del mexicano.