Juan Pablo Sorín recordó anécdota con Eduardo Benett en un enfrentamiento

Un viernes a la noche en el #NuevoGasómetro 9/9/94 cambiaba mi vida para siempre...cumplía el sueño d pibe,llegar a la 1era d @aaajoficial y debutar sin haber jugado casi en reserva ni casi haber entrenado con el plantel profesional. Hasta hoy recuerdo el olor d la manga y la sensación única e increíble d entrar a jugar un partido d esos q veía x la tele..hasta 5 días atrás...en las tribunas estaba mi viejo,fiel compañero,mi abuela Mary un apoyo d fierro, amigos y compañeros d inferiores, y un montón de hinchas del Bicho en las tribunas a las q yo mismo iba una semana atrás... LuisSoler fue interino x 1 partido, y ante la lesión d un jugador, problemas d contrato d otro y alguno q no quiso jugar ahí,marcador de punta Izquierdo, se la jugó y me dio la chance... un día atrás, estaba x entrenar con la ‘ 76 la 5ta mi categoría y me dijo, “no te cambies, que entrenás con la primera en IMOS” dejè la venda q había enrollado en el bondi y volví a casa con una ilusión q había esperado toda la vida. Solo el hecho d entrenar con profesionales ya era un paso enorme. Hicimos táctico y Luis me dijo “puede ser que juegues, que vayas al banco o juegues en tercera”. Todo estaba bien, pero lo + importante es q ya estaba ahí y yo me sentía (me había)preparado para todo... Arrancaba un camino lleno d partidos inolvidables,d títulos, d jugar en las mejores ligas del planeta, y defender la celeste y blanca en todas partes, amistosos, sudamericanos, Mundiales...en fin todo empezó aquella noche con esos compañeros que me bancaron con palabras de aliento y con el cuerpo en cada ⚽️ Gracias a todos/as y cada uno/a de las personas q me apoyaron y ayudaron... a Sol y Betta mis amores q me miran mientras escribo y me emociono con esa historia...los recuerdos, momentos sensaciones sonrisas vestuarios... ese viernes cuando terminó el 0-0 con SanLorenzo y le saqué una ⚽️a Benett en la línea ��llegué al vestuario y le pregunté a Soler “y mañana adónde entreno Luis?“ (con 5ta o con 1era ?)Me dio un abrazo y me dijo con una sonrisa gigante “Va con 1era Juan,yo no lo quiero ni ver” Al otro día #Garisto asumía y me daba su confianza y la 3 titular

