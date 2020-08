Alex López se sinceró: "Le he fallado a la afición de Alajuelense"

Hace ya 4 temporadas que Alexander López juega en el Alajuelense. El futbolista catracho llegó en el 2017, tras destacarse en el Olimpia de su país. Su nivel sorprendió y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares. En poco tiempo, la 10 ya le pertenecía al hondureño y era muy querido por toda la afición.

Pasaron los años y Alajuelense no pudo ganar nada durante esas temporadas. Los fanáticos empezaron a enojarse por el rendimiento de varios de sus jugadores en los partidos decisivos y Alex no pudo salvarse. El mediocampista ofensivo no se destacó en las finales que jugó y fue el centro de las críticas.

Alex López decidió hablar en conferencia de prensa y sorprendió a todos al reconocer que no estuvo a la altura en los encuentros importantes: ''No lo he dicho antes, los errores que he cometido en finales pasadas me han dolido mucho, en haberle fallado a la afición, sé que al liguismo le han dolido".

Alexander López perdió dos finales con el Alajuelense. (CRHoy)

Y agregó: "Son errores que nadie desearía cometer y me pasaron dos veces, duele en el aspecto de objetivos, confío en Dios que no me vuelva a pasar. Estoy expuesto juegue bien o mal a las críticas, tomo las que me pueden ayudar, si hubiera sido por las críticas ya me hubiera ido, quiero seguir luchando para poder ganar un título e irme siendo campeón''.

Por otro lado, el futbolista de 28 años sabe que perderá lugar en las próximas jornadas cuando Bryan Ruiz empiece a recuperar su estado físico. De todas formas, la llegada del ídolo liguista le quita presión al hondureño que podrá jugar sabiendo que no dependen de él y que todo recaerá en el mundialista.