Alajuelense vs. Herediano: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 5 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

Alajuelense vs. Herediano cerrarán la quinta jornada del Apertura 2021 de Costa Rica. Esta vez, el clásico provincial cruzará a dos conjuntos con presentes totalmente opuestos. Los rojiamarillos, que comenzaron mal el torneo, repuntaron en base a victorias y llegan confiados, mientras que a los manudos les falta precisamente esto último, ya que no han podido ganar ningún partido de la Liga Promérica y hasta sufrieron el despido de su entrenador.

Alajuelense vs. Herediano: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el sábado 14 de agosto, a las 20:00 horas ticas, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Se podrá ver por FUTV. Y los jueces del encuentro serán Juan Gabriel Calderón (árbitro principal); Juan Carlos Mora y William Chow (asistentes 1 y 2 respectivamente); y Carlos Salazar (cuarto árbitro).

Alajuelense vs. Herediano: cómo llegan los locales

Los manudos viven horas convulsas. O, mejor dicho, esto comenzó a suceder a medida que no fueron dando los resultados. Acumulan dos empates (2-2 vs. San Carlos y 3-3 vs. Sporting) y tres derrotas (1-4 vs. Saprissa, 2-3 vs. Cartaginés y 1-2 vs. Santos Guápiles). La última la sufrió su nuevo estretega, Luis Marín, tras el depido de Carevic. ¿Podrán encausar su rumbo?

¡Nuestra casa quedó electa como una de las dos sedes para el Mundial Femenino Sub 20 que se jugará el próximo año! ❤️�� pic.twitter.com/HtAS3Tn1Ev — L.D.A. (@ldacr) August 10, 2021

Alajuelense vs. Herediano: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Luis Patiño comenzaron peor que su rival. Primero cayeron ante Guadalupe (0-1), luego contra Jicaral (2-3) y en la fecha 3 reaccionaron ante un Saprissa que venía invicto, en el "clásico del buen fútbol". El juego que siguió vencieron 1-0 a Pérez Zeledón. La diferencia, para el técnico méxicano, la hicieron "el espíritu, la convicción, unión del equipo y la disciplina táctica", según le confió a La Nación.

Alajuelense vs. Herediano: último partido entre ambos

La última vez que manudos y florenses se enfrentaron fue el 2 de abril de 2021, en un juego por la decimosexta fecha del Torneo Clausura que terminó 1-1. El gol de Saprissa lo anotó Jurgens Montenegro (40'), mientras que el tanto de Herediano lo marcó Gerson Torres (71').