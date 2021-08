Saprissa vs. Grecia: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 5 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

La tercera fecha del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica tendrá uno de los duelos más interesantes: Saprissa vs. Grecia, los escoltas con siete unidades del sorprendente Guadalupe, por lo que batallarán por seguir prendidos a la punta. Ambos conjuntos comparten un mismo objetivo: obtener su tercera victoria en el campeonato

Saprissa vs. Grecia: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se llevará a cabo el sábado 14 de agosto, a las 14:00 horas ticas, en el Estadio Ricardo Saprissa. Se podrá ver por FUTV. Y la terna arbitral estará compuesta por Keylor Herrera (juez principal), Danny Sojo y Javier Rojas (asistentes 1 y 2), y Henry Bejarano (cuarto árbitro).

Saprissa vs. Grecia: cómo llegan los morados

Muricio Wright tiene una difícil tarea por delante, puesto que Grecia no es un rival sencillo. Si bien tiene jerarquía y recambio en su plantel, que se sigue agrandando, factores clave en un torneo con fechas tan seguidas, las ausencias de Bolaños y Torres se sintieron y no han podido sumar de a tres en los últimos dos juegos (1-1 vs. Guadalupe y derrota 2-3 ante Herediano). ¿Podrán cortar la racha?

Saprissa vs. Grecia: cómo llegan los helénicos

Johnny Chaves aseguró en rueda de prensa que "(Saprissa) va a ser un excelente evaluador para ver para qué está el Municipal Grecia". El estratega también reconoció que, aunque les falta consecuencia, su equipo ha tenido un buen inicio de temporada. Y es cierto: en el Clausura pasado, en el cual se salvaron del descenso, para esta altura habían acumulado cuatro empates. Insólito en comparación a este arranque.

Saprissa vs. Grecia: último partido entre ambos

La última vez que Saprissa y Grecia se vieron las caras fue en un amistoso de pretemporada disputado el 17 de julio, el cual los morados ganaron 4-1. Pero el último encuentro oficial data del 7 de marzo, por la fecha 12 del Clausura. Los helénicos se impusieron 2-1 con goles de Vargas y Waston, mientras que el gol de los locales lo anotó Bolaños.