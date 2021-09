Agente de Gianluigi Donnarumma: "¿Keylor Navas? No hay pelea, Gigio jugará"

La pelea por la portería del PSG está al rojo vivo y todavía no hay ninguno que tenga el puesto asegurado. Keylor Navas no fue titular en el último partido de la Ligue 1 por no haber entrenado en la semana, llegó justo de jugar para Costa Rica, y Gianluigi Donnarumma lo reemplazó. En la Champions League se mantuvo el tico.

Cuando las aguas parecían apaciguarse, el representante del guardameta italiano salió hablar con la prensa y menospreció al costarricense. Mino Raiola, agente del ex-Milan, Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba, habló con la prensa y aseguró que su representado se terminará quedando con la titularidad.

“¿Donnarumma? Lamento cómo lo trataron en el AC Milán. Hizo una elección de vida, no hubo traición. Pudo haberse ido hace 4 años y no lo hizo. ¿Si estuviera cerca de la Juventus? La Juventus todavía tiene un gran pesar por no haberlo tomado. Y no solo la Juventus. ¿Keylor Navas? No hay pelea entre Gigio y Navas en el PSG, Gigio jugará”, dijo el empresario italiano en entrevista con RAI Sport.

Mino Raiola es el representante de Donnarumma, Zlatan y Pogba.

Desde el lado del portero europeo hace tiempo que están molestos porque no es titular. Su llegada al PSG parecía ser el salto que necesitaba para estar en un equipo muy competitivo a nivel europeo, algo que el Milán no logra hace mucho tiempo. Pero sus planes parecen estancados por el nivel de Keylor Navas.

El centroamericano sabe que no la tendrá fácil en esta pelea por la titularidad, cuando baje un poco el nivel será reemplazado por Donnarumma. Las presiones no son solo futbolísticas sino también desde la prensa que quiere ver a uno de los proyectos más interesantes de Italia en estos últimos años.