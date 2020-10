Las complicaciones que tuvo Chucho López a la hora de entonar el himno de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala no le hizo oposición en ningún momento a México y perdió con un contundente (3-0) visitando al estado Azteca. Todas las anotaciones se realizaron en el primer tiempo y ya para la segunda mitad no hubo muchas intenciones de modificar el marcador. El mexicano nacionalizado guatemalteco, Chucho López, pudeo debutar con la selección centroamericana.

Recordemos que hace unos semanas, Chucho López se enteró que podía jugar para otra selección -en este caso la guatemalteca- por encima de la mexicana y no lo pensó dos veces. Así que puso en marcha su proceso de naturalización, siendo una opción para Amarini Villatoro.

Sin embargo, dicho debut ante la Selección de México no fue el más esperdo, ni en el resultado ni en el desarrollo del mismo. Colectivamente los centroamericanos no estuvieron bien e individualmente tampoco. En una acción particular antes del pitazo inicial, al momento de los himnos, se pudo apreciar al Chucho López un poco confundido con la letra y por lo que mostró la cámara, al parecer no se sabía la letra.

Durante los segundos de esta toma en la entonación de los himnos, el Chucho López estuvo algo distraído y hasta uno de sus compañeros de la selección le comunicó algo, tal vez recordándole la letra dle himno chapín, que por ser su primer juego, tal vez los nervios lo traicionaron.

Chucho López no se sabe el himno de Guatemala jajaja pic.twitter.com/QJPkzyAW4a — Omar ML (@OmarML89) October 1, 2020

Tendrá que esperar otra oportunidad, el portador de la número "10" en la Selección Nacional de Guatemala. Luego de muchos meses paralizados por la pandemia del Coronavirus esta fue la primera prensentación de la selección y no demostraron estar a un buen ritmo competitivo. De momento, los dirigidos por Amarini Villatoro deberán seguir trabajando para otra oportunidad.