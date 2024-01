Sergio Cunningham se convirtió en uno de los fichajes traídos del exterior por Real Estelí en el pasado mercado. El volante de marca, procedente del Club Atlético Independiente de Panamá, se está ganando el cariño de la afición, pese a que no lleva muchos partidos disputados con la institución. En menos de un mes vistiendo la camiseta del club, ya ha dejado buenas sensaciones.

Incluso, el canalero ya levantó su primer título con el club y hasta se estrenó como goleador en esa victoria frente a Managua, el pasado domingo 21 de enero. Y tras su corta experiencia defendiendo los colores de El Tren del Norte, el centrocampista afirmó que se siente querido en Nicaragua e incluso, admitió que recibe más admiración que en su país natal.

¿Qué dijo Sergio Cunningham?

“La verdad sí siento una evolución. En temas de infraestructura, cómo tratan a los jugadores acá y en realidad en Panamá creo que estamos un poco atrasados en ese tema. En lo futbolístico somos mejores que Nicaragua, pero el tema de infraestructura y cómo te tratan. La vida es más profesional acá, sales a la calle y te conocen, en Panamá ni te voltean a ver”, manifestó en una entrevista con Meketrefes del Deporte.

“Es diferente acá, las personas miran el fútbol de otra forma, me dicen que estoy jugando bien y lo estoy haciendo bien. El día de la final fue un problema para entrar al camerino, creo que me tomé más de 600 fotos, no había vivido tantas cosas así. Tuvieron que salir los seguridades y un compañero me dijo que entrara al camerino. Es muy lindo acá y viven mucho el fútbol acá”, agregó el panameño.

¿Cuándo vuelve a jugar Real Estelí?

Real Estelí vuelve a las acciones de la primera división de Nicaragua, el próximo sábado 27 de enero en la segunda fecha del Torneo Clausura 2024. Partido en el que, es posible, veamos a Sergio Cunningham disputando minutos, tomando en cuenta su buen comienzo con la camiseta de El Tren del Norte.

