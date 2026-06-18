¿Por qué no juega Rubén Vargas en el partido clave de Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026?

El delantero de Sevilla no estará de arranque en el duelo de Suiza contra Bosnia por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Este jueves 18 de junio, la selección de Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium de Canadá con la necesidad de ganar para seguir con vida en el Grupo B del Mundial 2026.

El duelo, correspondiente a la segunda fecha, presenta una sorpresa en el once inicial de los helvéticos: la ausencia del desequilibrante delantero Rubén Vargas, quien había sido titular y uno de los atacantes que más peligro generó en el empate 1-1 con Qatar del debut (aunque sin buen tino de cara al arco rival).

ver también Qué pasa si Suiza gana, empata o pierde contra Bosnia por el Grupo B del Mundial 2026

¿Por qué no juega Rubén Vargas contra Bosnia y Herzegovina?

Vargas, de 27 años y presente en Sevilla de España, estará en el banco de suplentes contra Bosnia. Una decisión técnica del Murat Yakin, el seleccionador de Suiza, que genera sorpresa y cierto ruido por la necesidad de buscar la victoria ante los bosnios.

(Foto: selección de Suiza)

De todos modos, Vargas espera en el banco de suplentes por una nueva oportunidad. La decisión será de Yakin, que podría mandarlo a la cancha en el segundo tiempo. El suizo-dominicano ansía anotar su primer gol en una Copa del Mundo (en Qatar 2022 no pudo) y el decimosegundo jugando para su país.

Dónde ver Suiza vs. Bosnia y Herzegovina en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX

Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports, Fox Sports y Telecadena 7/4

Tigo Sports, Fox Sports y Telecadena 7/4 Nicaragua: Tigo Sports

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