¿Por qué no juega Rubén Vargas en el partido clave de Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026?

Este jueves 18 de junio, la selección de Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium de Canadá con la necesidad de ganar para seguir con vida en el Grupo B del Mundial 2026.
El duelo, correspondiente a la segunda fecha, presenta una sorpresa en el once inicial de los helvéticos: la ausencia del desequilibrante delantero Rubén Vargas, quien había sido titular y uno de los atacantes que más peligro generó en el empate 1-1 con Qatar del debut (aunque sin buen tino de cara al arco rival).
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¿Por qué no juega Rubén Vargas contra Bosnia y Herzegovina?
Vargas, de 27 años y presente en Sevilla de España, estará en el banco de suplentes contra Bosnia. Una decisión técnica del Murat Yakin, el seleccionador de Suiza, que genera sorpresa y cierto ruido por la necesidad de buscar la victoria ante los bosnios.
(Foto: selección de Suiza)
De todos modos, Vargas espera en el banco de suplentes por una nueva oportunidad. La decisión será de Yakin, que podría mandarlo a la cancha en el segundo tiempo. El suizo-dominicano ansía anotar su primer gol en una Copa del Mundo (en Qatar 2022 no pudo) y el decimosegundo jugando para su país.
Dónde ver Suiza vs. Bosnia y Herzegovina en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports, Fox Sports y Telecadena 7/4
- Nicaragua: Tigo Sports