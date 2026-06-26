Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Peligra el duelo Haaland vs. Mbappé: las alineaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Noruega hizo una rotación importante para el partido contra Francia que define el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Peligra el duelo Haaland vs. Mbappé: las alineaciones de Noruega vs. Francia
© GettyPeligra el duelo Haaland vs. Mbappé: las alineaciones de Noruega vs. Francia

Este viernes, las selecciones de Noruega y Francia protagonizarán en el Gillette Stadium de Boston uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

Publicidad

La coyuntura en el Grupo I le agregó más picante a un duelo que ya tenía suficientes ingredientes con el enfrentamiento en cancha de figuras de talla mundial, entre las cuales destacan dos de los máximos artilleros del certamen: Erling Haaland y Kylian Mbappé, ambos con 4 goles.

Sin embargo, lo verdaderamente importante es que estará en juego el liderato de la zona. Tanto noruegos como galos llegan al cruce empatados en 6 puntos luego de vencer a Irak y Senegal. Por lo que el ganador del encuentro avanzará a los dieciseisavos de final en el primer lugar.

No habrá Haaland vs. Mbappé de arranque: así forman Noruega y Francia

El entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, hizo varias modificaciones en el once inicial que sorprenden por la importancia del encuentro, dándole salida a tres de sus máximas figuras: Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

¿Quién es el árbitro de Francia vs. Noruega en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Michael Oliver

ver también

¿Quién es el árbitro de Francia vs. Noruega en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Michael Oliver

Solbakken así lo había dado a entender en rueda de prensa, aunque sin dar nombres propios: Evidentemente habrá algunos cambios, no podemos olvidar que estos jugadores están acostumbrados a jugar cada tres días (…). No podemos ser ingenuos que no entiendan lo que exige una ronda como los 16vos de final, hay que estar preparados para lo que sigue.

Publicidad

Alineación confirmada de Noruega

(Foto: Selección de Noruega)

(Foto: Selección de Noruega)

Alineación confirmada de Francia

Publicidad

Francia, por su parte, no realizó cambios en su once inicial. La gran novedad está en el banquillo, con Guy Stéphan tomando el lugar de Didier Deschamps en la dirección técnica tras el fallecimiento de su madre.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Por qué no juega Martin Odegaard hoy en Noruega vs. Francia?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Martin Odegaard hoy en Noruega vs. Francia?

¿Por qué no juega Erling Haaland hoy en el partido de Noruega vs. Francia?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Erling Haaland hoy en el partido de Noruega vs. Francia?

Noruega vs. Francia EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Grupo I
Mundial 2026

Noruega vs. Francia EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Grupo I

Qué pasa si Francia gana, empata o pierde contra Noruega por el Grupo I del Mundial 2026
Mundial 2026

Qué pasa si Francia gana, empata o pierde contra Noruega por el Grupo I del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo