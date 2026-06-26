Peligra el duelo Haaland vs. Mbappé: las alineaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Noruega hizo una rotación importante para el partido contra Francia que define el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026.

Este viernes, las selecciones de Noruega y Francia protagonizarán en el Gillette Stadium de Boston uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

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La coyuntura en el Grupo I le agregó más picante a un duelo que ya tenía suficientes ingredientes con el enfrentamiento en cancha de figuras de talla mundial, entre las cuales destacan dos de los máximos artilleros del certamen: Erling Haaland y Kylian Mbappé, ambos con 4 goles.

Sin embargo, lo verdaderamente importante es que estará en juego el liderato de la zona. Tanto noruegos como galos llegan al cruce empatados en 6 puntos luego de vencer a Irak y Senegal. Por lo que el ganador del encuentro avanzará a los dieciseisavos de final en el primer lugar.

No habrá Haaland vs. Mbappé de arranque: así forman Noruega y Francia

El entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, hizo varias modificaciones en el once inicial que sorprenden por la importancia del encuentro, dándole salida a tres de sus máximas figuras: Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

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Solbakken así lo había dado a entender en rueda de prensa, aunque sin dar nombres propios: “Evidentemente habrá algunos cambios, no podemos olvidar que estos jugadores están acostumbrados a jugar cada tres días (…). No podemos ser ingenuos que no entiendan lo que exige una ronda como los 16vos de final, hay que estar preparados para lo que sigue“.

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Alineación confirmada de Noruega

(Foto: Selección de Noruega)

Alineación confirmada de Francia

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Francia, por su parte, no realizó cambios en su once inicial. La gran novedad está en el banquillo, con Guy Stéphan tomando el lugar de Didier Deschamps en la dirección técnica tras el fallecimiento de su madre.