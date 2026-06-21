Nueva Zelanda se enfrenta ante Egipto por la segunda jornada del Grupo G en un duelo de igualados en la tabla de posiciones, pero no así en el ranking FIFA.

Nueva Zelanda llega a su partido contra Egipto por el Grupo G del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA. En la última actualización oficial previa al inicio del torneo, el seleccionado oceánico aparece en el puesto 85, mientras que los africanos se ubican en el 29° lugar.

La distancia entre ambas selecciones es de 56 puestos, una brecha que marca el favoritismo previo de Egipto en el cruce que se jugará este domingo 21 de junio en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place.

Sin embargo, el inicio del grupo mostró que la diferencia del ranking no siempre se traslada de manera directa a la cancha. Nueva Zelanda viene de empatar 2-2 ante Irán, una de las selecciones mejor ubicadas de la zona, mientras que Egipto igualó 1-1 contra Bélgica.

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Cuál es el ranking FIFA de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda ocupa el puesto 85 del ranking FIFA masculino en la última actualización publicada antes del arranque del Mundial 2026.

Ese lugar la ubica como la selección peor posicionada del Grupo G, por detrás de Bélgica, Irán y Egipto. También aparece entre las selecciones mundialistas de menor ranking dentro del torneo.

Aun así, su debut dejó una señal positiva. El equipo oceánico empató 2-2 ante Irán y mostró capacidad para competir en una zona que parecía muy exigente desde el sorteo.

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Cuál es el ranking FIFA de Egipto

Egipto ocupa el puesto 29 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones africanas mejor posicionadas.

El equipo que tiene como figura a Mohamed Salah aparece bastante por encima de Nueva Zelanda en la clasificación mundial y parte con ventaja desde esa referencia. Además, su empate 1-1 contra Bélgica en la primera fecha le permitió comenzar con un punto ante la selección mejor ubicada del grupo.

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Para Egipto, el partido ante Nueva Zelanda aparece como una oportunidad clave para transformar ese buen inicio en una posición más firme dentro de la zona.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo G

El Grupo G tiene diferencias marcadas en el ranking. Bélgica aparece como la selección mejor posicionada, seguida por Irán y Egipto. Nueva Zelanda, en cambio, llega como el equipo más bajo de la zona.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial:

Bélgica: 9°

9° Irán: 20°

20° Egipto: 29°

29° Nueva Zelanda: 85°

Datos de Nueva Zelanda vs. Egipto

Partido: Nueva Zelanda vs. Egipto.

Nueva Zelanda vs. Egipto. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: domingo 21 de junio.

domingo 21 de junio. Estadio: Vancouver Stadium / BC Place.

Vancouver Stadium / BC Place. Ranking FIFA de Nueva Zelanda: 85°.

85°. Ranking FIFA de Egipto: 29°.

29°. Diferencia: 56 puestos.

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