¿Quién es el árbitro de Australia vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Gustavo Tejera

Quedó confirmado el árbitro que va a dirigir el partido entre Austrlia y Egipto por los 16avos del Mundial 2026.

Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido entre Australia y Egipto, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este viernes 3 de julio en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium.

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La designación pone a un juez uruguayo al frente de un cruce con dos selecciones de estilos muy distintos. Australia llega desde una fase de grupos de mucho orden y resistencia; Egipto, en cambio, aparece con mayor peso ofensivo y con Mohamed Salah como principal figura.

Para Tejera, será una prueba importante en una instancia donde el margen desaparece. El partido puede tener duelos físicos, transiciones rápidas y momentos de mucha tensión si el marcador se mantiene cerrado.

Quién es Gustavo Tejera, árbitro de Australia vs. Egipto

Gustavo Tejera es un árbitro uruguayo nacido en Montevideo. Es internacional FIFA desde 2018 y su carrera creció dentro de un contexto arbitral exigente, con partidos de mucha fricción, presión ambiental y duelos físicos. En Uruguay se consolidó en encuentros de Primera División y luego empezó a sumar presencia internacional.

A nivel continental, Tejera dirigió partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, competiciones de selecciones y torneos juveniles de FIFA. También fue parte de la Copa América 2024, un antecedente importante antes de ser elegido para el Mundial 2026.

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Además de su carrera arbitral, suele destacarse un dato de perfil: fuera del fútbol también trabajó como corredor de seguros. Ese costado lo diferencia dentro de una nómina de jueces cada vez más profesionalizada.

Antecedentes internacionales de Gustavo Tejera

Gustavo Tejera llegó al Mundial 2026 después de varios años de crecimiento en el plano internacional.

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Antes de esta Copa, ya había tenido participación en torneos de CONMEBOL y en competencias FIFA, incluido el Mundial Sub-17 de 2023. También fue designado para el Mundial de Clubes 2025, otro paso importante en su recorrido.

En el Mundial 2026, Tejera ya tuvo actividad antes de Australia vs. Egipto. Dirigió México vs. Corea del Sur, por el Grupo A, en Guadalajara. En ese partido estuvo acompañado por asistentes uruguayos y tuvo a su cargo un duelo clave para el recorrido del anfitrión mexicano.

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El cruce entre australianos y egipcios será su primera designación en una fase eliminatoria de esta Copa del Mundo. La exigencia cambia: ya no se trata de sumar puntos, sino de dirigir un partido en el que una decisión puede definir la continuidad o la eliminación.

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Por qué Australia vs. Egipto puede exigir al árbitro

El partido puede tener tramos de mucha disputa.

Australia suele competir desde el orden, el juego físico, la pelota parada y la concentración defensiva. Si el equipo logra llevar el duelo a un escenario cerrado, puede generar muchas acciones divididas, choques aéreos y faltas tácticas.

Egipto, por su parte, puede lastimar con ataques más directos y con la jerarquía de Salah. Si los Faraones encuentran espacios, Australia deberá defender con mucha precisión para no quedar expuesta cerca del área.

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Para Tejera, la clave será sostener un criterio parejo. Tendrá que permitir el contacto normal del juego, pero intervenir rápido si el partido se llena de protestas, interrupciones o entradas al límite.

Cuerpo arbitral de Australia vs. Egipto

El equipo arbitral de Australia vs. Egipto tendrá conducción uruguaya.

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay).

Gustavo Tejera (Uruguay). Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay).

Carlos Barreiro (Uruguay). Asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay).

Nicolás Tarán (Uruguay). Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza).

Sandro Schärer (Suiza). VAR: Leodán González (Uruguay).