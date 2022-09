La Selección Nacional de Honduras ya se enfoca en el futuro cercano, aunque sin dejar de lado los resultados ante Argentina (3-0) y Guatemala (2-1) de la última gira por Estados Unidos. Dichos compromisos le permitieron a Diego Vázquez sacar conclusiones de cara al 30 de octubre, fecha en la cual disputarán el último amistoso del año —aunque eso aún está por verse— contra Arabia Saudita.

El conjunto dirigido por Hervé Renard clasificó al Mundial de Qatar 2022 como líder de las eliminatorias asiáticas. Y competirá en la fase de grupos con la Albiceleste de Lionel Messi, Polonia y México. Razón por la cual han buscado roce en Conmebol, al medirse a Ecuador (0-0), y ahora seguirá haciendo lo propio en Concacaf ante la Bicolor, luego de chocar con Estados Unidos (0-0).

Surgen dificultades para Honduras

Al no tratarse de una fecha FIFA, los clubes del exterior están autorizados a no ceder a sus futblistas. De modo que Vázquez no podrá convocar a los legionarios catrachos. Sin embargo, esto también correrá para los clubes de la Liga Nacional que en ese entonces estén compitiendo en el plano internacional. Es decir, en la Liga Concacaf.

"Ya terminada su participación igual van a tener que darnos su permiso. Todavía tenemos que ver si la final va a ser con dos equipos hondureños o con uno", comentó Gerardo Ramos, administrador general de la Fenafuth. Si ese es el caso, a la o las escuadras que clasifiquen a la gran final "no se les tocarán jugadores, no lo podemos hacer", afirmó.

Recordemos que la final de la Liga Concacaf está programada para el 25-27 de octubre (partido de ida) y el 1-3 de noviembre (partido de vuelta). En una de las semifinales se encuentra Real España, que chocará con Alajuelense. Mientras que del otro lado están Motagua y Olimpia, que protgonizarán una serie de clásicos capitalinos para el recuerdo.

¿Habrá otro amistoso más?

Así como el amistoso contra los de la Península Arábiga deberá jugarse por contrato, existe la posibilidad de que Honduras dispute otro fogueo: "Ahí tenemos un chance, todavía estamos ajustando detalles para que, tal vez, se pueda jugar otro partido antes de Arabia Saudita", reveló Ramos. Y añadió que "sería ante otra selección clasificada a la Copa del Mundo".