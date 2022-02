Luego de haber tenido una etapa brillante dirigiendo al Olimpia en Honduras, Pedro Troglio tomó la decisión de regresar a su país para ser el entrenador de San Lorenzo. Pero no ha tenido el comienzo esperado en el torneo argentino, luego de haberse disputado tres fechas todavía no conocen la victoria, registrando un empate y dos derrotas. Ante este escenario, Troglio fue bastante contundente hablando de su futuro en el equipo Azulgrana después de caer derrotado (3-4) en casa ante Defensa y Justicia.

Por otro lado, a Olimpia no le ha ido tampoco mal bajo la conducción de Pablo Lavallén, luego de seis jornadas disputadas en el torneo hondureño, marchan en la segunda posición con tres victorias, un empate y dos derrotas. Aunque todavía es muy temprano para sacar conclusiones, no sería muy descabellado un posible regreso de Pedro Troglio en Olimpia. Mientras tanto, el técnico argentino habló de su presente en San Lorenzo.

Un contundente Pedro Troglio

Tras registrar su segunda derrota de manera consecutiva, Pedro Troglio expresó a los medios de comunicación lo siguiente: "Es verdad que los tiempos que un entrenador necesita no son los tiempos de San Lorenzo. San Lorenzo necesita ganar ayer, hoy y mañana. Esto es la realidad", afirmó el estratega argentino.

"Si a mí las cosas me van mal, es un problema mío. Yo no puedo condenar jugadores, yo tengo que recuperar jugadores. A mí no me importan que me puteen, no me importa. Si me va mal, doy un paso al costado y viene otro. Yo trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mi", concluyó Pedro Troglio en sus declaraciones tras una nueva caída.