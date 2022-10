Los malos resultados y el mal funcionamiento del equipo fueron los ingredientes perfectos para que la directiva de Municipal dejara a un lado de su cargo al entrenador mexicano Antonio Torres Servín en este Torneo Apertura 2022. Luego de ser comunicado de la situación, fue bastante contundente en sus palabras el profesor azteca.

Servín dirigió a Municipal un total de 18 partidos entre Liga Nacional y Liga Concacaf, en donde quedó eliminado ante el CD Olimpia en octavos de final. No ha tenido mejor suerte en el plano local, pues si bien el equipo está séptimo, ostenta 19 unidades y, a falta de 7 jornadas, podría quedar fuera de puestos de clasificación a cuartos de final si persisten los malos resultados

"Aprendí a tener paciencia y tolerancia ante ciertas calumnias que se me hicieron por gente que, se dice, que le va a Municipal. Al tener paciencia, tolerancia y tranquilidad de soportar las cosas, me dijeron que era corrupto, que estaba en una mafia con los jugadores y yo no vi nada de corrupción. Sin ningún sustento me calificaron. Aprendí a tener tolerancia y madurez para que eso no me desviara del objetivo que era hacer jugar bien al equipo", sentenció el mexicano Antonio Servín.

"Me siento apenado por los resultados, con la verdadera afición roja y por la posición en que está el club. El equipo jugaba a lo que siempre he querido. Los muchachos entendieron muy bien lo que pretendí siempre. Fui fiel a mí forma de ver el fútbol, a mí idea y pude lograr este funcionamiento gracias al plantel que se tiene, porque técnicamente es muy rico con jugadores muy buenos y disciplinados", finalizó Antonio Torres Servín.