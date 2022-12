Luego de caer en las semifinales del último campeonato, CSD Municipal comenzó a moldear su plantilla pensando en el Clausura 2023 de la Liga Nacional. Gerardo Villa, presidente del club, tomó su primera decisión fuerte al anunciar la continuidad de José Saturnino Cardozo en el banquillo, quien ya no contará con Moisés Hernández, Luis Martínez y Reon Moore.

Sin embargo, estos no son todos los movimientos hasta el momento. En las últimos días se instaló el rumor de que el portero Ricardo Jeréz, cuyo contrato vence en junio del próximo año, podría marcharse. El cual fue potenciado ante el inminente regreso de Kenderson Navarro al club: Neto Bran, mandamás de Mixco, confirmó que la Junta Directiva de los Rojos solicitó la vuelta del guardameta.

Pero según pudo corroborar Guatefútbol.com con el propio Jerez, los trascendidos no tienen asidero y son "chisme". Más tomando en cuenta que el portero que finalmente dejó la institución es Estuardo Sicán, quien se marchó cedido a préstamo al Club de Fútbol Universidad en busca de regularidad, ya que apenas disputó dos partidos este año.

"Es una buena opción para tener minutos. Recientemente estaba en Municipal y tuve pocos minutos porque así es Municipal, es exigencia. Estaba siempre atento a cuando me tocara y ahora se me da a préstamo por seis meses y vengo a trabajar de la mejor manera para poder aportar", comentó Sicán, quien aceptó el reto "por la formalidad que se tuvo, por cómo fue mi contratación. No fue tanto de pensarlo".

Recordemos que USAC recibió los derechos deportivo de la extinta filial de Comunicaciones, Cremas B, para jugar en la Primera División a partir del 2023. Y allí recalará el guardameta, quien conoce la categoría tras destacar en el Marquense campeón del Apertura 2021. Además, coincidirá con un ex Municipal en el equipo de San Carlos de Guatemala: Alejandro "Gambetita" Díaz, quien regresó del retiro.