Luego de haber sido oficializado como nuevo entrenador de la Selección de El Salvador y dar su primera lista de convocados, Rubén de la Barrera llegó a tierras cuscatlecas y habló con la prensa. El estratega español contestó las preguntas de los periodistas que lo estaban esperando.

Para empezar, el ibérico se refirió al trabajo que ya comenzó a realizar y el motivo de llevar tantos jugadores. Luego, adelantó que todavía no habló con los legionarios, pero está en sus planes platicar con ellos sobre el futuro de la Selecta.

“He realizado un seguimiento importante tanto en clubes como en la selección. Todo lo que tiene que ver con un momento anterior no me importa, sino lo nuevo. La intención es conocerlos, uno puede hacer el seguimiento pero no es lo mismo verlos”, comenzó declarando Rubén de la Barrera.

Luego, agregó sobre la situación de los legionarios salvadoreños: “Comunicación con los que no han venido a este campamento pues no he tenido. Los más importantes ahorita son los que están aquí porque los quiero ver”.

Para finalizar, le preguntaron por el estado de los campos de juego cuscatlecos y respondió: “¿Soy ingeniero? No, ¿Vengo a hacer nuevas canchas? No. Vengo a entrenar y a ayudar al futbolista salvadoreño”.