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Llega del futbol de Costa Rica para ser el fichaje estrella en la Primera División de El Salvador

Desde el extranjero llega una contratación que ilusiona.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Un fichaje que ilusiona
Un fichaje que ilusiona

El Inter FA sigue dando señales claras de crecimiento y ambición en el fútbol salvadoreño, al comenzar a planificar desde ya la próxima temporada con movimientos estratégicos que apuntan a consolidar un proyecto competitivo tanto a nivel local como internacional.

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El equipo dirigido por Luis Marín no ha dudado en moverse con anticipación en el mercado y ha concretado su primer refuerzo, enviando un mensaje contundente sobre sus intenciones de ser protagonista en el próximo campeonato.

Se trata del salvadoreño Adán Clímaco, quien llega procedente del Municipal Pérez Zeledón de la liga de Costa Rica, en una incorporación que busca fortalecer el plantel con experiencia internacional.

Clímaco vivió una etapa de casi un año en el fútbol tico, pero la falta de regularidad lo llevó a tomar la decisión de buscar nuevos horizontes, encontrando en el Inter FA una oportunidad para relanzar su carrera y recuperar protagonismo.

El acuerdo entre el club y los representantes del jugador está prácticamente cerrado, con el contrato en sus últimos detalles, lo que confirma que el fichaje es inminente y forma parte de un movimiento clave dentro del proyecto deportivo.

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Con esta incorporación, el Inter FA no solo suma talento, sino que reafirma su intención de competir al más alto nivel, pensando incluso en una posible participación internacional, lo que marcaría un paso importante en su crecimiento institucional.

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