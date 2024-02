Alianza hizo uno de los fichajes más sorprendentes para el Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de El Salvador, al hacerse de los servicios de Leonardo Menjívar, que es una de las grandes promesas del futbol de su país, aunque por el momento todavía ha hecho lo que se espera según su técnico.

Jorge El Zarco Rodríguez habló con los medios de comunicación sobre las primeras semanas de Menjívar en el club, siendo claro que por el momento todavía ha quedado a deber con lo que se espera.

INCONFORME

Rodríguez mencionó que espera más de su jugador, por el momento el aporte dentro del terreno de juego no ha sido el esperado, pero que también hay que tomar en cuenta que viene de prácticamente no jugar en los últimos meses, tomando en cuenta que no tuvo regularidad en Alajuelense.

Es por eso que espera que su rendimiento mejore en los próximos días y para esto se tendrá que trabajar con él para que comience a dar resultados, para ser una de las piezas claves en lograr los objetivos de la temporada.

SUS PALABRAS

“Uno espera que él (Leo Menjívar) rinda, que aporte y hasta el momento ha sido poco, pero hay que recordar que viene de seis, siete meses de no jugar un partido completo entonces nosotros tenemos que prepararlo para que pueda rendir, tenemos confianza en él y en el resto de los jugadores para que puedan tener un buen torneo”, dijo.

Acerca de qué si será titular en el siguiente compromiso opinó: “Vamos a analizar porque cuando uno no saca los resultados que pretende, uno analiza que se puede efectuar en el siguiente encuentro”.

Los paquidermos recibirán hoy la visita de Platense, por el momento todavía no se asegura que El Machito ingrese en el once inicial, pero es casi seguro que recibirá minutos en el complemento.

