En una emotiva conferencia de prensa celebrada en el Sport Bar del Estadio Cuscatlán “Nivel 12”, Leonardo Menjívar fue presentado como el nuevo refuerzo del Alianza Fútbol Club para el Clausura 2024. Con la camiseta blanca y el número 10 en su espalda, el experimentado jugador dejó entrever su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera.

Lo que sorprendió de sus declaraciones es que no cerró la puerta a una posible extensión de su estadía en el equipo. El juvenil está a préstamo por seis meses en los Albos, pero podría estar más tiempo de lo esperando según dejó entrever el mediocampista ofensivo.

¿Qué dijo Leonardo Menjívar sobre la extensión de su préstamo en Alianza?

Leo Menjívar delcaró: “Vengo muy entusiasmado de jugar con Alianza. Los he venido observando desde hace tiempo. Ahora que estoy acá solo me toca dar lo mejor de mí. Vengo con esa mentalidad de hacer las cosas de la mejor manera. El préstamo es de seis meses, pero en el fútbol puede pasar de todo. Esperemos que todo me vaya bien“.

Alianza se convierte en el segundo equipo de Menjívar en la Primera División de El Salvador, después de su paso por la Asociación Deportiva Chalatenango. En la conferencia, expresó su felicidad por regresar al país y unirse a un club de la talla de Alianza.

“Estoy muy feliz de regresar al país a un club como lo es Alianza. Desde que yo jugaba en Chalate los venía observando. Estoy muy contento de formar parte de ellos. Alianza es un equipo que siempre pelea finales. Desde pequeño siempre ha sido mi sueño estar en una final. Con Alianza tengo esa oportunidad. Voy a pelear cada partido a ganarme un puesto”, afirmó Menjívar.

El volante, que portará el número emblemático 10, destacó su entusiasmo por unirse a Alianza, un equipo que ha seguido de cerca en los últimos tiempos. Aunque su préstamo inicial es de seis meses, Menjívar no descartó la posibilidad de una extensión, reconociendo la naturaleza impredecible del fútbol.

¿Cuándo debutará Leonardo Menjívar con Alianza?

Menjívar, quien se integrará a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Jorge “El Zarco” Rodríguez, podría debutar el miércoles ante Jocoro, marcando el regreso del público a los partidos de local de los albos en el estadio Cuscatlán. Su llegada a Alianza promete aportar experiencia y calidad al mediocampo, generando altas expectativas entre la afición aliancista.

