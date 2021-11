La Selección de El Salvador cayó el pasado viernes 1-0 en un partido amistoso contra Bolivia, en el que según Hugo Pérez se hizo un buen trabajo, se dejó buenas sensaciones y se generaron bastantes llegadas, pero admitió que al futbolista nacional aún le faltan algunos aspectos básicos para poder competir a nivel internacional.

“Tristes por el resultado, obviamente uno siempre quiere ganar. En una pelota parada, otra vez, nos hacen el gol. En los primeros veinte minutos, sufrimos un poco. Después de ese tiempo, nos encontramos, tuvimos más confianza y empezar a generar más fútbol. Pero volvimos a la misma historia: llegamos y no pudimos marcar”, dijo Pérez a EDH Deportes.

“Recuperamos algo, que yo les había dicho a los jugadores que teníamos que retomar, de tener la pelota un poco más, la posesión y salir jugando desde atrás. Casi no hubo pelotazos y eso es bueno. Lo otro es que recuperamos a Ronald Rodríguez y Jairo Henríquez. La inclusión de Nelson Blanco, de quien pienso será alguien importante. En general, Bryan Landaverde me gustó”, agregó

Acerca de qué le gustó del encuentro comentó: “Este partido me deja satisfecho en las formas, que tratamos de jugar. No ganamos y en El Salvador les gusta contar las veces que no ganamos. El viernes para mi será importantísimo, porque ganando nos vuelve a meter la esperanza de luchar por un boleto, sacando un triunfo contra Jamaica”

“Hay ciertos jugadores a quienes les falta ciertos aspectos básicos, especialmente cuando competís afuera. Pero, no es excusa. El día que me vaya de aquí, no voy a decir que el jugador salvadoreño no sirve. Pero si, nos falta. Insisto, aunque en El Salvador no gusta que diga esto, los microciclos tienen que ser todas las semanas”, finalizó.