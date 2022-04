Ya pensando en la Liga de Naciones y el futuro de la selección de El Salvador, Hugo Pérez habló sobre las responsabilidades que deben tener sus futbolistas. Sin dar ningún caso en particular, el DT fue claro con sus declaraciones en el Güiri Al Aire y le lanzó un mensaje claro a los que quieren estar presentes en la Selecta.

"Si el jugador no se cuida, ya no es problema del equipo... Yo lo veo bien simple: Si un jugador no tiene disciplina, no está capacitado para jugar afuera. No me sirve un jugador que solo me va a servir 20 minutos", comenzó declarando el estratega con respecto a la importancia de estar en buenas condiciones físicas.

Luego, Hugo Pérez adelantó que se implementará el uso del GPS para ir viendo los rendimientos tanto en los entrenamientos como durante los encuentros. Es un método que ya se emplean en casi todas las ligas importantes del mundo y sirve para conocer más como están los futbolistas que dirigís.

Sobre esto explicó que los datos que le brinden serán fundamentales para las convocatorias: "Vamos a darles una herramienta para ver su rendimiento en cada partido para nosotros tener la información física. Si vienen con sobrepeso y sin condición física, no van a estar en la selección".

Para finalizar, Hugo Pérez analizó la importancia de empezar a jugar con rivales de mucho mayor peso y que eso les servirá para el gran objetivo de clasificar al Mundial 2026: "Ahora ya no podés decir que solo con talento vas a ganar. Falta roce internacional".