El público salvadoreño recibió en un ambiente hostil a México, aunque algunas actitudes no le gustaron a Fernando Palomo.

La visita de la Selección de México a cualquier país de Centroamérica se convierte en una verdadera pesadilla para la delegación azteca, porque desde su arribó al aeropuerto hasta la finalización de un partido se encuentra con un ambiente hostil, tal como sucedió en el juego ante El Salvador del pasado miércoles.

Desde su llegada al territorio salvadoreño, los mexicanos sintieron la presencia del público que les llevaron “serenata” al hotel de concentración, pero luego, durante el partido en el Estadio Cuscatlán, se les abucheó el himno y durante el partido se les lanzó objetos, en especial a la portería que defendía el portero Guillermo Ochoa.

“Esto me da vergüenza. La mala educación de algunos que se creen con derecho a tirar lo que sea a un portero rival. La falta de educación queda así expresada, en imágenes. Ojalá esta cultura cambie algún día. Se puede, no me digan que no”, fue la publicación que hizo en su cuenta oficial de Twitter el comentarista salvadoreño Fernando Palomo, acompañado de un video del lanzamiento de objetos.

Palomo, como ya es tradicional, estuvo al pendiente del partido de La Selecta, previamente había indicado que los aztecas habían logrado ganar de manera justa, pero dos días después, también se manifestó ante el comportamiento de sus compatriotas quienes se quisieron hacer sentir, pero no sirvió de mucho porque su selección cayó 2-0.

Ahora la Federación de El Salvador está al pendiente sí la Concacaf tomará medidas drásticas ante esta acción, dependiendo del reporte arbitral, la documentación de los videos y la denuncia que pueda hacer la Selección de México.