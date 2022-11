Por segunda vez en menos de 15 días, la dirigencia de Club Deportivo FAS volvió a sufrir una denuncia por ofrecerle propuestas laborales a futbolistas de equipos rivales. La primera la realizó Pedro Hernández, presidente de Alianza, y la más reciente fue de Sebastián Bini, técnico de Águila, quien contó que sus dirigidos fueron hostigados mediante llamadas telefónicas previo a la semifinal de ida que los Tigrillos ganaron 1-0.

"Sabemos lo que somos y adentro de la cancha la vamos a pelear. Pero más allá de lo deportivo están sucediendo cosas que son delicadas. La gente de FAS está llamando a jugadores de nosotros. Cuando se enteraron de que íbamos a jugar, le están ofreciendo cosas a nuestros jugadores y eso es inmoral y una vergüenza. Lo mismo hicieron con la gente de Dragón", reveló Bini en diálogo con «Diario El Salvador».

"Están actuando de muy mala manera, de forma inmoral, hablándole por teléfono a jugadores de nuestro equipo en una serie tan importante. Eso es una vergüenza, porque en este país hay antecedentes muy graves y uno ya puede pensar cualquier cosa. Es una vergüenza que un tema tan lindo como es lo deportivo se vea empañado por temas extracancha", enfatizó Bini en referencia al amaño de partidos.

"Me parece una vergüenza que haya gente del equipo FAS que utilice artimañas de la prehistoria, que las están utilizando ahora, para distraer a jugadores importantes de nuestro equipo. Son varios jugadores, no es uno solo. Desde ya te digo que hicieron lo mismo con Dragón. Es una vergüenza que pase esto en medio de una instancia tan importante", concluyó.

Édgar Medrano fue contactado por FAS

Según pudo cotejar «DES», uno de los jugadores a los cuales la directiva santaneca llamó es Édgar Medrano, sumándose así a Michell Mercado, Bryan Tamacas, Marvin Monterroza y Narciso Orellana. "Todos ellos tienen contrato, pero les están ofreciendo el cielo y la tierra por dejar a Alianza", había comentado Hernández.

"Sí, he recibido varias llamadas de FAS, pero no les he contestado porque estoy enfocado en Águila. Le pido a nuestra afición que vaya al estadio el sábado, para sacar esta serie adelante", confirmó el atacante cafetero. El último Clásico Nacional del año comenzará a las 3:00 p.m. y será albergado por el Estadio Juan Francisco Barraza.