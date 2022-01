Ya como ex jugador de Alianza, Duvier Riascos aprovechó para mandarle un mensaje a los fanáticos de FAS que crearon una noticia falsa sobre él.

Después de varios días del anuncio de su salida de Alianza, Duvier Riascos demostró que sigue ligado a los Paquidermos y uso sus redes sociales para mostrarle su cariño al club. La publicación que realizó el atacante colombiano no apareció de la nada, sino que vino a modo de respuesta a una falsa noticia que armaron desde una cuenta de FAS.

El usuario de Facebook "Aficionados C.D. FAS" publicó una imagen del atacante sudamericano y le agregó una frase en la que, supuestamente, el atacante reconocía que habían arreglado el triunfo ante Once Deportivo. La publicación se hizo viral y el delantero tuvo que salir a desmentirlo en las redes sociales.

"Fue una gran sorpresa para mi cuando me di cuenta lo del arreglo que hubo con Once Deportivo, según yo habíamos ganado limpiamente. Me voy con ese sin sabor de haber ganado una copa Arreglada”, esta fue la falsa declaración que crearon los fanáticos de los Tigres y que molestó duramente a Riascos.

El colombiano respondió desde sus redes y terminó callando bocas al recordar quién fue el último en quedarse con un título: “Están dolidos porque el más grande de El Salvador quedó campeón. Jajajajajaja, por eso se ponen a inventar bobadas que no han salido de mi boca. Vamos Alianza”.

Con este comentario, el atacante se volvió a ganar a la afición de Alianza que había quedado medio triste por su salida temprana tras consagrarse campeón. El poco tiempo que tuvo Duvier en los Paquidermos bastó por ser la gran figura y darle otro título a un equipo que tuvo un destacado 2021.