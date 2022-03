Los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 (reconocido comúnmente como la "Concachampions") han dado inicio con dos apasionantes llaves: Comunicaciones vs. New York City FC y León FC vs. Seattle Sounders. En este último equipo se desempeña el salvadoreño Alex Roldán, quien vio minutos en la ida.

El defensor de 25 años fue de la partida en el elenco del estado de Washington, que ofició como local en este compromiso, así como también su hermano Cristian (quien representa a la Selección de Estados Unidos). Ambos estuvieron a la altura del encuentro, que acabó en favor de los dueños de casa por un contundente marcador de 3-0.

El colombiano Fredy Montero por duplicado (31' y 39') y el norteamericano Jordan Morris (90') fueron los autores de los goles, que le otorga tranquilidad a la franquicia de cara a la vuelta. Cabe destacar que el zaguero cuscatleco disputó solo la primera mitad, siendo reemplazado para el complemento.

La revancha será el próximo jueves 17 de marzo a las 18:30 de El Salvador y México (16:30 de Seattle) en el Estadio León. El ganador de este cruce deberá enfrentar en la próxima ronda, las semifinales, a aquel que prevalezca entre New York City FC y Comunicaciones de Guatemala (la ida salió 3-1 en la ciudad del Atlántico).

En cuanto al plano nacional, la Major League Soccer (MLS), el Seattle Sounders ha perdido los dos juegos que disputó (0-1 ante Nashville y mismo marcador contra Real Salt Lake), por lo que están últimos de la conferencia oeste.