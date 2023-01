Bryan Tamacas rompió el silencio luego de finalizar su vínculo con Alianza Fútbol Club y casi desembarcar en el Brasileirão. Según el defensa, tenía que viajar a Brasil el viernes pasado para oficializar el fichaje, pero el club que estaba interesado en sus servicios no aceptó las condiciones que pidió debido a que es un jugador salvadoreño.

"El equipo ya había dado el sí para el fichaje, pero no aceptó las peticiones que estabámos haciendo. No eran cosas extraordinarias que pedimos. Ya sólo estaba negociando detalles para fichar por un club en el extranjero", le aseguró al programa Fanáticos Plus. Hasta el momento, no trascendió el nombre de la escuadra en cuestión.

Además, el lateral de El Salvador ahondó acerca del menosprecio que sufrió por su nacionalidad: "El equipo nos dijo que un jugador salvadoreño no lo conocía nadie y no podía pedir muchas cosas. Es nuestra realidad y es complicado negociar con equipos en el extranjero. Tomamos la decisión de no ir a Brasil porque uno debe valorarse como jugador".

Recordemos que ningún futbolista cuscatleco logró jugar en la Primera División de Brasil. El único que estuvo cerca fue el legendario Juan Francisco "Caiota" Barraza, quien acompañó al São Paulo a dos giras internacionales en 1964, una en México y otra en San Salvador, en las cuales tuvo una destacada actuación.

El futuro de Bryan Tamacas

Bryan Tamacas explicó que aún tiene chances de volver a ser legionario: "Hay otras posibilidades ahí. Mi representante ha mandado mi material, que se está manejando, y tengo la confianza en Dios en que otra puerta se va a abrir", explicó. Sin embargo, aún sigue latente la chance latente del club brasileño: "Mi representante me dijo que volvió a preguntar. Igual nosotros nos mantenemos en lo que habíamos pedido".

Tamacas explicó que cuando terminó el Apertura, la directiva de Alianza le dijo que quería que se quedara pese a que no estuvo en su nivel. Sin embargo, Tamacas expresó que quería usar su cláusula de salida y el club aceptó. Pero, aún cuando no se había concretado del todo su fichaje, los Albos le dijeron que si no acudía a la pretemporada activarían dicha cláusula.

"No me quiero apresurar a decir que regresará a jugar con Alianza si no sale nada en el extranjero. El presidente del equipo dijo que sólo esperan a Larín y no a mí, ya no sé a quien creerle. No sé si Alianza me esperará, también he tenido otras ofertas de equipo nacionales. Hace una semana que no hablo con gente de Alianza", aseveró.