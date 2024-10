El delantero todavía está molesto con el ex entrenador de la Selección.

Kenneth Vargas fue uno de los convocados por Gustavo Alfaro a la Copa América 2024. Sin embargo, y pese al buen nivel mostrado en el Heart de Escocia, el entrenador argentino no le dio ni un minuto en el torneo.

Al fin de cuentas, La Sele consiguió una buena actuación en el certamen continental que se disputó en Estados Unidos al empatar con Brasil, perder con Colombia –luego finalista– y ganarle a Paraguay.

De todos modos, esos resultados no le alcanzaron para superar la fase de grupos y pese a las buenas sensaciones con el proyecto, Alfaro se terminó marchando a Paraguay. Y Vargas, que no ingresó en ninguno de esos tres partidos, explotó de bronca con una carta que hizo pública en su Instagram.

Gustavo Alfaro le sigue dando vueltas a Kenneth Vargas

Así de grande fue el dolor que le causó Alfaro y ahora, varios meses después de aquel momento, el delantero de 22 años habló al respecto y de cómo se encuentra ahora en esta nueva etapa con el equipo nacional que comanda Claudio Vivas.

Este martes le preguntaron por aquella bronca que le generó no haber jugado en la Copa América y Vargas fue contundente: “Es una etapa cerrada de mi vida, la verdad que no me incumbe lo que diga la gente o lo que digan los periodistas”.

Kenneth Vargas sueña en grande con la Selección Costa Rica.

“Si uno está bien –siguió Kenneth– van a hablar bien; y si uno está mal, van a hablar mal. Al final, si uno está en esta profesión, siempre van a haber críticas, así que para estar en esta profesión hay que saberlo llevar y estar fuerte mentalmente”, concluyó.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica por la Liga de Naciones de Concacaf?

La Sele jugará este viernes de visitante ante Surinam a las 4 pm hora de Costa Rica por la tercera fecha de la Liga de Naciones Concacaf, en tanto que el martes a las 6 pm recibirá a Guatemala por la cuarta jornada.