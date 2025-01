Problemas legales: jugó en Alajuelense, salió campeón con Saprissa y ahora le buscan club fuera de Costa Rica

El fútbol de Costa Rica no para de darnos historias que son realmente insólitas. En las últimas horas, apareció una nueva que tiene como protagonista a un ex Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa que fue presentado en su nuevo club, pero anunciaron que no podrá jugar.

¿De qué futbolista se trata?

Estamos hablando de Jossimar Pemberton, quien fue anunciado a principios de este 2025 como nuevo futbolista de Liberia. Llegaba en condición de agente libre proveniente de Cartaginés y todo indicaba que iba a jugar en el arranque del torneo.

Hoy, Hancer Zúñiga, Director Deportivo de Liberia, confirmó en FUTV que el delantero de 31 años no podrá jugar con el equipo esta temporada debido a una situación reglamentaria que ha complicado su continuidad en el fútbol costarricense.

¿Por qué motivo Jossimar Pemberton no puede jugar con Liberia?

Según explicó Zúñiga, Jossimar Pemberton ya ha disputado minutos con Puntarenas FC y con el Cartaginés en la misma campaña, lo que le impide participar con un tercer equipo en el torneo nacional.

Jossimar Pemberton no jugará en Liberia.

Ante este escenario, Liberia ha decidido no desamparar al jugador y buscar alternativas para su carrera fuera de Costa Rica: “No vamos a dejar solo a Jossimar en esta situación. Estamos explorando opciones en otros mercados donde pueda continuar su carrera”, afirmó Zúñiga.

¿Dónde podría jugar Jossimar Pemberton?

Entre los posibles destinos que se manejan para el atacante destacan ligas en Panamá, Canadá o Estados Unidos, donde podría encontrar una oportunidad para seguir activo en el presente año.

Por otro lado, Zúñiga también reveló que tanto Puntarenas como Cartaginés le han comunicado que no tienen espacio en sus respectivas plantillas, por lo que un regreso a alguno de estos clubes no es una opción viable.