Gregg Berhalter, técnico de la selección de Estados Unidos, le lanzó una advertencia a Costa Rica previo al último juego de la octagonal de Concacaf, pues considera que el equipo de las barras y las estrellas irá por la victoria ante la escuadra dirigida por Luis Fernando Suárez.

A pesar de que USA nunca ha ganado ni un encuentro en suelo tico por eliminatorias mundialistas, este timonel norteamericano advirtió que buscarán la hazaña de sacar una victoria en la Joya de La Sabana, en donde habrá más de 35 mil aficionados.

“Los aficionados de Costa Rica son muy apasionados, crean un gran ambiente. Esperamos un gran juego mañana (miércoles). Tienen un fuerte ataque en Campbell. Ningún equipo ha sumado más puntos en los últimos siete partidos que ellos”, declaró.

Berhalter agregó: “Nuestra mentalidad siempre es ganar. No nos vamos a quedar sentados. No vamos a jugar por un empate. Ojalá hubiéramos ganado todos los juegos, pero no es realista. Lo que resulta es exactamente lo que esperábamos que fuera: un desafío, muchos altibajos, pruebas y tribulaciones”.

El duelo entre ticos y estadounidenses está pactado a las 7:05 PM en el Estadio Nacional y es prácticamente de trámite, puesto que La Sele necesitaría una goleada de 6-0 para evitar el repechaje y que los visitantes no clasifiquen directo al Mundial de Qatar 2022.