A pesar de que la Selección de Costa Rica tuvo una actuación de la que poco se le puede rescatar, algunos periodistas internacionales han intentado acolchonar el resultado, manifestando que este no es el reflejo de La Sele. Sin embargo, no es el caso de David Faitelson, quien no ha dejado de emitir comentarios negativos y tirándole con todo a los de Luis Fernando Suárez.

Luego de expresar comentarios como "lenta y avejentada la Selección de Costa Rica. En realidad, hizo mucho con estar aquí (en Qatar)", no le bastó y continuó. Ahora, comparándola con la Selección de Canadá, quien mostró un rendimiento positivo en su debut contra Bélgica, pese a haberse llevado una derrota por la mínima diferencia de goles.

"Canadá es una bocanada de aire fresco de la Concacaf: ha jugado con la intensidad y valentía que le faltó a Costa Rica", declaró Faitelson en sus redes sociales. "La realidad es que Costa Rica “se acobardó”. Salió a no perder y le pasaron por encima, lo golearon, lo exhibieron y lo humillaron. Así ¿para qué vienes al Mundial", agregó el mexicano.

Por supuesto, las opiniones del comunicador deportivo no han sido bien recibidas y hasta el propio Carlos Pescadito Ruiz, respondió con un contundente mensaje. "Desde 1986, la mejor selección que ha representado a Concacaf en los Mundiales ha sido Costa Rica, llegando a cuartos de final. ¿De qué habla este fantasma? Siempre menospreciando a Centroamérica".

Qatar 2022: ¿Cuáles son los próximos partidos de Costa Rica en el Grupo E?

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez no tienen margen de error en sus próximas dos presentaciones. Primero, se medirán a Japón (que viene de vencer 2-1 a Alemania) el domingo 27 de noviembre, a partir de las 4:00 a.m. de Costa Rica. Y cerrarán la fase de grupos ante los Teutones, el jueves 1 de diciembre, desde la 1:00 p.m.