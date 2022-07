Toda la afición de Saprissa está a la espera de que se concrete el arribo de Fidel Escobar y, sobre todo, de Bryan Oviedo. Son dos jugadores que gustan mucho tanto por actualidad como por experiencia y Ángel Catalina es el encargado de llevar adelante las negociaciones por ambos posibles refuerzos.

El gerente deportivo de los Morados habló en una entrevista con ESPN y se refirió a la posibilidad de que llegaran los dos futbolistas mencionados. Reconoció que comenzaron negociaciones para que se conviertan en incorporaciones, pero que deben calmarse porque todavía falta mucho.

“Mientras el mercado esté abierto salen nombres, de los nombres que has hablado con dos buenos jugadores, se mantienen conversaciones por diferentes vías, pero hasta que los jugadores no firman no podemos hablar de ellos como jugadores de Saprissa, hasta que no se firme una operación esté hecha", declaró Catalina.

Y agregó: “Pasa tanto en entradas como salidas, entiendo las ganas y es normal que el jugador comente y que salga esa información, pero no podemos dar la información como oficial hasta que no sucedan. Entiendo que quiera continuar en Europa, Saprissa le tiene las puertas abiertas a jugadores como Bryan Oviedo que es un grandísimo jugador”.

Para finalizar, Ángel resaltó que lo más importante es armar un buen nivel colectivo y no solo individualidades: “Confiamos en que todos esos ingredientes se tienen que cristalizar en un equipo competitivo con una idea común y siempre exigidos a ganar el título. El director técnico tiene todo el respaldo de la institución para llevar la bandera junto con grandes jugadores, grandes bastiones del club y que con los nuevos que lleguen conformen un buen equipo”.