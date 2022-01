Buscando hacer lugar en la plantilla, Alajuelense le busca salida a un juvenil que tuvo dos pasos mundialistas con la Sub 17 y Sub 20.

Después de varias críticas por parte de los aficionados, Alajuelense se empezó a mover en el mercado de pases y cerró la llegada de dos refuerzos: Israel Escalante, proveniente de Boca Juniors de Argentina, y Freddy Góndola, Deportivo Táchira de Venezuela. Estos dos fichajes provocan que tengan que empezar hacer lugar en la plantilla.

Uno de los jugadores a los que se le buscará club para que sumen minutos es Barlon Sequeira, una de las grandes joyas de los Manudos. Con 23 años, el mediocampista lleva más de 135 partidos y jugó dos Mundiales con las selecciones Sub 17 y Sub 20 de Costa Rica. Esto no pesó para que decidieran darlo a préstamo.

La idea de los directivos de Alajuelense es cederlo a préstamo por tan solo seis meses y mantener su contrato que finaliza en diciembre del 2023. Hay dos equipos que pican en punta para quedarse con el volante y uno que espera también la posibilidad de llevarse a uno jugador que, cuando apareció, era uno de los que más prometía.

San Carlos y Santos son los dos equipos que más chances tienen que llevarse cedido a Barlon Sequeira en este mercado de pases. El otro que se encuentra a la espera es el Sporting San José, pero corre desde atrás. El futbolista será quien decida a donde irá a sumar minutos durante el Clausura 2021.

El juvenil disputó en total 143 partidos con la camiseta de Alajuelense y anotó 10 goles. Además, durante el 2021 disputó 3 amistosos con la selección mayor de Costa Rica y fue parte de la renovación que tanto pedían los ticos. Este cambio le hará perder consideración en la Sele.