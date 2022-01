El mercado en Centroamérica sigue moviéndose a toda velocidad y la Liga Deportiva Alajuelense no quiere quedarse atrás. Las cosas para Alajuelense en el Apertura 2021 no terminaron bien. No solamente por el hecho en sí de la eliminación en las semifinales, sino que una vez más fue ante el Deportivo Saprissa en una instancia decisiva. Por este motivo quieren una vez más destacar el mundo de las contrataciones para el nuevo torneo que está a la vuelta de la esquina y en la agenda tendrían a un jugador de Boca Juniors.

Hasta los momentos el mercado de transferencias va de la siguiente manera para la Liga Deportiva Alajuelense. Altas: Miguel Ajú (Jicaral), Marco Meneses (Guadalupe FC), José Miguel Cubero, Giancarlo Gozález (renovación por un año), Jurguens Montenegro. Bajas: Daniel Arreola, José Andrés Salvatierra (Sporting), Mauricio Vargas; Andrés Gómez (préstamo a Guadalupe FC), Brandon Aguilera (préstamo a Guanacasteca); Alonso Martínez (Lommel SK); Jhonny Álvarez (préstamo a Jicaral).

Alajuelense va por un jugador de Boca Juniors

A través de la cuenta oficial de El Espectador Xeneize, se dio a conocer el rumor que Alajuelense quiere hacerse de los servicios de Israel Escalante. Con 22 años de edad el jugador estaría viendo con buenos ojos ir al fútbol de Costa Rica y desde Boca estarían negociando un préstamo de un año. Aunque todavía nada es oficial, las próximas horas serían definitivas.

¿Quién es Israel Escalante? Es un futbolista argentino. Juega como extremo y se ganó la popularidad en el 2019 cuando le marcó dos goles a River Plate en la final de la Cuarta División. Posteriormente en 2020 Escalante fue cedido a préstamo a Independiente de Medellín con el objetivo de tener más minutos y después regresó al Xeneize. Además, en el Torneo de Reserva 2019-2020 logró destacarse, marcando 3 goles en 10 partidos disputados.