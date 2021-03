Víctor Cordero habló de limitaciones económicas para traer un DT a Saprissa

Mientras Saprissa no levanta cabeza, Víctor Cordero contó como viene la búsqueda para un nuevo entrenador.

Saprissa no levanta cabeza en este Clausura 2021 y no gana hace cuatro jornadas. En el partido de ayer, los Morados igualaron 0-0 contra Jicaral y siguen lejos del líder del torneo. Alajuelense le saca 10 puntos de ventaja y parece que se encamina para su título 31. Los aficionados del Sapri reclamaron en las redes la llegada del entrenador difinitivo y Víctor Cordero adelantó como viene la búsqueda.

El gerente deportivo del Saprissa dio una entrevista con Radio Columbia y contó que siguen analizando varios directores técnicos para traer en junio. A su vez, aclaró que hay limitaciones económicas que podrían achicar la búsqueda de jerarquía que están haciendo para ocupar de forma definitiva la vacante que dejó Wálter Centeno.

“El proceso va bien. Ahorita estamos recibiendo currículums, en Saprissa hay una comisión deportiva, entre todos analizamos el tema. Llegará un momento donde debemos filtrar, ya tener una cantidad limitada de opciones y luego ya tomar una decisión final”, declaró el dirigente del Morado.

Y agregó: “Esta es una empresa muy grande, donde está la parte financiera y ellos nos dicen esto es lo que hay y debemos ajustarnos. Pero yo no me enfoco en eso, yo me enfoco más en la parte propiamente deportiva, sabemos muy bien que quién venga tendrá que acomodarse a lo que es Saprissa, deberá tener una mentalidad muy abierta y cumplir con varios factores que se toman en cuenta y no siempre todo gira en torno al tema económico”.

Para finalizar, desmintió que tener pasado en el club sea un requicito obligatorio para ser el nuevo DT: “Siempre es un plus si el técnico ya estuvo en Saprissa pues entonces ya entenderá mejor todo lo que implica ser el entrenador de este equipo. No obstante, debo decir que no es un requisito”.