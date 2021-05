Michael Barrantes confiesa sus diferencias con la dirigencia del Saprissa

Se le está por terminar el contrato a Michael Barrantes y todavía no llegó a un acuerdo con el Saprissa.

El Saprissa se encuentra a un solo partido de consagrarse campeón del Clausura 2021, pese a que tuvo una muy irregular fase inicial. Uno de los futbolistas que logró no desentonar nunca es Michael Barrantes. Al mediocampista de 37 años se le vence el contrato en junio de este año y quiere seguir defendiendo la camiseta del Morado.

En una entrevista con Teletica Radio, el centrocampista se refirió a la posibilidad de retirarse al terminar este torneo y se mostró con ganas de seguir: "Esta es mi casa, aquí es donde me quiero retirar, vamos a ver qué pasa, yo no quiero que el fútbol me retire, yo quiero retirarme del fútbol. Me siento muy bien físicamente, mentalmente y creo que lo demuestro día a día en los partidos''.

El problema en las negociaciones con los dirigentes es que no acuerdan cuánto tiempo extender el contrato, el futbolista quiere seguir un año más: "Me siento capacitado para jugar un año más, ellos fueron sinceros conmigo, tienen su punto de vista como institución, ellos están interesados en darme seis meses más. Vamos a ver el rendimiento y todo lo normal que entra para evaluar una renovación, sé que a como estoy puedo lucharle a cualquier compañero de igual a igual''.

Michael Barrantes quiere una renovación de contrato por un año. (Foto: Saprissa)

Para finalizar su entrevista, Michael Barrantes también se expresó sobre la final contra Herediano y el triunfo 3-2 en la ida: ''Es una mínima ventaja pero las sensaciones son buenas, fue un partido lindo y abierto. Ahora sabemos lo que vamos a enfrentar, una cancha un poco incómoda pero es una final y tenemos que hacer todo en busca de ser campeones''.

Las negociaciones entre el futbolista y los dirigentes continuarán posterior a la final. El centrocampista está negado a aceptar un contrato de tan solo 6 meses y que lo deje sin la posibilidad de jugar la temporada completa. Habrá que ver si la directiva termina cediendo ante el ídolo.