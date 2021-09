Mundial de Futsal Lituania 2021: ¿Qué necesita Guatemala para pasar a octavos de final?

Tras la derrota de Guatemala ante Rusia, los chapines necesitan una serie de resultados para clasificar a los octavos de final entre los mejores terceros.

En el último partido de la fase de grupos, Guatemala cayó 4-1 ante Rusia y se complicó en la clasificación a los octavos de final del Mundial de Futsal Lituania 2021. Los chapines quedaron terceros en el Grupo B y deberán quedar entre los mejores cuatro que terminen en ese puesto en todas las zonas.

La goleada recibida hoy complicó su paso a la siguiente fase debido a que tienen una diferencia de gol de -5 y ya se encuentran por debajo de Costa Rica, que terminó con -2 en el Grupo A. Tienen que esperar una serie de resultados que termine con dos selecciones con peores puntajes en el tercer lugar.

En el Grupo C se define todo en el partido entre Tailandia e Islas Salomón. Los primeros tiene un punto, pero enfrentaron a una selección oceánica que no anotó ningún tanto en las dos primeras jornadas y recibió 13 goles. Sería difícil esperar que los tailandeses no ganen estos accesibles tres puntos.

Para ser optimistas, en el Grupo D está tercero Vietnam con tres puntos y peor diferencia de gol que Guatemala. Los asiáticos tendrá un duro rival como República Checa. Además, Panamá podría complicar si gana el último partido (perdió los dos primeros), pero debe enfrentar a la candidata Brasil. Acá podría salir uno de los terceros que termine por debajo de los chapines. Falta otro para clasificar

Se complica en el Grupo E, Japón y Paraguay poseen 3 puntos y definen sus posiciones. La mala es que ambos tienen muy buena diferencia de gol y solo sirve que uno de los dos gane por una diferencia superior a los 5 o 6 goles. Sería un milagro que alguno de estos dos países queda tercero y con peor diferencia de gol que los guatemaltecos.

Para finalizar, el Grupo F será el que probablemente defina si Guatemala clasifica o no a los octavos de final. Serbia y Estados Unidos perdieron sus dos primeros partidos. La victoria de los europeos sentenciaría a los centroamericanos, deberán alentar para los norteamericanos ganen y por menos de 7 de diferencia.

Guatemala no la tendrá para nada fácil y deberá prender velas a varias selecciones para poder pasar a la siguiente fase. Todavía hay vida y se puede soñar con avanzar, lo último que hay que hacer es perder la esperanza, pero hay que saber no es fácil. La suerte tiene que sonreírle en este fin de semana.