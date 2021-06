Liga Concacaf 2021: fixture confirmado con días y horarios

La Concacaf anunció este viernes el fixture oficial que tendrá la Liga Conocacaf 2021. Conoce que días y en que horarios jugará tu equipo.

Este viernes por la mañana, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) publicó el calendario oficial de la Liga Concacaf 2021, certamen cuyos cruces ya se habían sorteado previamente, y que otorgarán seis plazas al torneo insignia de la región: la Concachampions 2022.

¿Qué canales tienen los derechos de TV?

Centroamérica: ESPN

ESPN Estados Unidos: TUDN (Español) y Fox Sports (Inglés)

TUDN (Español) y Fox Sports (Inglés) México: Fox Sports

Fox Sports Caribe: Flow Sports

¿Quiénes definirán como visitante cada cruce?

Los clubes que definirán como local cada llave en la Ronda Preliminar y los octavos de final son los situados a la izquierda en el listado que pondremos a continuación con los emparejamientos y sus horarios. Para los cuartos de final gozarán de este derecho los que sorteen las confrontaciones 1, 3, 5 y 7. En semifinales, serán los de mejor desempeño en el certamen, al igual que la gran final.

Los cruces de la Liga Concacaf 2021 (Foto: Concacaf)

Liga Concacaf 2021: el fixture oficial del torneo

Ronda Preliminar - Partidos de ida

Martes, 3 de agosto de 2021

20:00 FC Santa Lucia (GUA) vs Metropolitan FA (PUR)

22:00 Diriangen FC (NCA) vs CD Marathón (HON)

Miércoles, 4 de agosto de 2021

20:00 Forge FC (CAN) vs CD FAS (SLV)

Jueves, 5 de agosto de 2021

18:00 Verdes FC (BLZ) vs Santos de Guapiles (CRC)

20:00 AS Samaritaine (MTQ) vs CD Universitario (PAN)

22:00 Comunicaciones FC (GUA) vs 11 Deportivo FC (SLV)

Ronda Preliminar - Partidos de vuelta

Martes, 17 de agosto de 2021

20:00 Metropolitan FA (PUR) vs FC Santa Lucia (GUA)

22:00 CD FAS (SLV) vs Forge FC (CAN)

Miércoles, 18 de agosto de 2021

20:00 Santos de Guapiles (CRC) vs Verdes FC (BLZ)

22:00 CD Marathón (HON) vs Diriangen FC (NCA)

Jueves, 19 de agosto de 2021

20:00 CD Universitario (PAN) vs AS Samaritaine (MTQ)

22:00 11 Deportivo FC (SLV) vs Comunicaciones FC (GUA)

Octavos de Final - Partidos de ida

Martes, 21 de septiembre de 2021

18:00 Inter Moengo Tapoe (SUR) vs CD Olimpia (HON)

20:00 CD FAS (SLV) o Forge FC (CAN) vs CA Independiente (PAN)

22:00 CD Guastatoya (GUA) vs LD Alajuelense (CRC)

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

20:00 CD Marathón (HON) o Diriangen FC (NCA) vs Real Esteli FC (NCA)

22:00 11 Deportivo FC (SLV) o Comunicaciones FC (GUA) vs Alianza FC (SLV)

Jueves, 23 de septiembre de 2021

18:00 Santos de Guapiles (CRC) o Verdes FC (BLZ) vs CD Plaza Amador (PAN)

20:00 Metropolitan FA (PUR) o FC Santa Lucia (GUA) vs Deportivo Saprissa (CRC)

22:00 CD Universitario (PAN) o AS Samaritaine (MTQ) vs FC Motagua (HON)

Ronda de 16 - Partidos de vuelta

Martes, 28 de septiembre de 2021

18:00 CA Independiente (PAN) vs CD FAS (SLV) o Forge FC (CAN)

20:00 LD Alajuelense (CRC) vs CD Guastatoya (GUA)

22:00 CD Olimpia (HON) vs Inter Moengo Tapoe (SUR)

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

18:00 CD Plaza Amador (PAN) vs Santos de Guapiles (CRC) o Verdes FC (BLZ)

20:00 Real Esteli FC (NCA) vs CD Marathón (HON) o Diriangen FC (NCA)

22:00 Alianza FC (SLV) vs 11 Deportivo FC (SLV) o Comunicaciones FC (GUA)

Jueves, 30 de septiembre de 2021

20:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs Metropolitan FA (PUR) o FC Santa Lucia (GUA)

22:00 FC Motagua (HON) vs CD Universitario (PAN) o AS Samaritaine (MTQ)

Cuartos de Final

Octubre 19-21 (partidos de ida)

Noviembre 2-4 (partidos de vuelta)

Semifinales

Noviembre 23-25 (partidos de ida)

Noviembre 30 – diciembre 2 (partidos de vuelta)

Final

Diciembre 7-9 (partido de ida)

Diciembre 14-15 (partido de vuelta)

*Todos los horarios corresponder a Hora del Este o ET (UTC-5)