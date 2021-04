Keylor Navas es tapa de France Football y advierte al Bayern: "Tenemos las armas para ganar"

Keylor Navas fue tapa de la última edición de France Football, y respondió a varias de las preguntas del reconocido medio galo.

Keylor Navas protagonizará la portada de la revista France Football este 6 de abril, en la edición gráfica que se publica todos los martes. Si bien aún no está a la venta, el reconocido medio galo ya subió en su página web la entrevista con el guardameta costarricense, en la previa del partido entre el PSG y Bayern Munich por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

"Contra ellos no se permite ningún error. Para ganar no debemos fallar, debemos demostrar que estamos presentes. Por supuesto somos humanos, por lo que a veces podemos sentirnos abrumados, pero estoy convencido de que con todas nuestras cualidades tenemos las armas para ganar", manifestó respecto al duelo el centroamericano.

En cuanto al presente de Manuel Neuer, una de las figuras más sobresalientes del cuadro alemán y uno de los mejores arqueros del presente, advirtió: "Es cierto que es un gran portero, pero no lo veo personalmente. No vamos a jugar un partido de tenis. No estaremos cara a cara, uno contra el otro".

Keylor Navas en la portada de France Football

En otro apartado, le recordaron el penal de Lionel Messi que atajó en el choque de octavos contra el Barcelona, donde Keylor se llevó todos los lauros: "Es genial porque no sucede todos los días. Pero, cuando tienes la oportunidad, tienes que estar preparado. Sin embargo, es cierto que detener un penalti de un jugador así es lo mejor".

Acerca de su situación actual en la institución parisina, señaló: "Tengo compañeros de oro, ya sea futbolísticamente hablando, pero también humanamente, lo que me permite estar cómodo y sereno en el vestuario a diario. Me siento cercano a las diferentes personas que trabajan en el club, desde el presidente hasta todos los que integran la plantilla o que trabajan aquí en el centro de formación. Parece que el PSG es un club familiar y eso me gusta".

Finalmente, contó que no ha podido disfrutar mucho de la capital francesa con su familia, entre su trabajo y la pandemia: "Por el momento no hemos tenido mucho tiempo para aprovechar París, con la situación sanitaria. Pero, como tenemos niños pequeños, fuimos a Disneyland Paris y nos encantó. (...) Visitar la Torre Eiffel, nos encanta pasear por las calles de París. ¡Es una sensación muy agradable descubrir la capital del amor! Esperamos poder descubrir más pronto".