Publicación sobre Nicholas Hagen explotó las redes por comentarios guatemaltecos

El guardameta chapín, Nicholas Hagen, sigue destacándose en la Liga Premier de Azerbaiyán dejando su arquería en cero en una nueva jornada.

Pasan las semanas y desde su llegada, el portero guatemalteco Nicholas Hagen sigue destacándose en el exterior con el Sabail FC en donde de a poco el chapín no solamente se ha ganado el puesto como titular indiscutible en la portería, sino que ha sido determinante para todos los puntos que su equipo ha cosechado hasta la fecha en la Liga Premier de Azerbaiyán.

Recientemente el conjunto de Hagen, el Sabail FC, le dedicó una publicación muy especial al guardameta centroamericano previo al encuentro ante el Keshla por la jornada 12 del campeonato local, en donde el conjunto de Nicholas pudo llevarse la victoria (2-0) y mantener su arco en cero, una vez más.

En dicha publicación mencionada anteriormente, la institución donde milita el portero Nicholas Hagen realizó seis fotografías del futbolista nacional en su cuenta oficial de Facebook con el mensaje: "‘Especialmente para nuestros seguidores de Guatemala". Posteo que explitó en las redes del club y se hizo viral gracias a la cantidad de comentarios chapines en apoyo al joven arquero.

"Muchas gracias por las fotos, no sé si allá con ustedes lo hacen, pero acá hacemos algo que se llama convivio, denle un su tamal y convivan, le ha de hacer falta"; "Porterazo pero me he dado cuenta que les falta mediocampistas y delanteros les podemos mandar a José Martínez, al Chema y a Ceballos ustedes solo páguenles y les llegan", "Excelente. Un tamal y ponche para todo el equipo", fueron parte de los comentarios.

Es importante resaltar que estas respuestas de los aficionados guatemaltecos no se hicieron esperar demasiado. En una hora, la publicación superó los 200 compartidos, tuvo más de 5 mil reacciones y alcanzó los 400 comentarios. Nicholas Hagen está llamado a ser el aquero para la Selección Nacional de los próximos años y por ende quiere seguir agarrando la mayor cantidad de experiencia posible en el extranjero.