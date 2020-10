Sixto Betancourt: el ex mundialista que regresa a la selección de Guatemala

Sixto Betancourt fue citado para el nuevo microciclo que tendrá la selección nacional de Guatemala.

Representar a tu país es lo más grande que le puede pasar a un futbolista. Luego de años de sacrificios poder tener la oportnidad de defender esa camiseta, dicen los protagonistas que es algo indescriptible. Para Sixto Betancourt no es distinta esta situación y con su regreso a la selección nacional de Guatemala luego de más de ocho años, así lo expresó el jugador.

La selección de Guatemala no tuvo unos resultados favorables en sus dos partidos amistosos que vio acción con el regreso de la actividad luego del parón que hubo por la pandemia del Coronavirus. Una derrota (3-0) ante México y un empate amargo (0-0) ante Nicaragua bajo la conducción del estratega Amarini Villatoro.

Sixto Betancourt formó parte de aquella Selección de Guatemala en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011, torneo que se llevó a cabo entre el 29 de julio y el 20 de agosto de 2011 en Colombia. El defensa de 28 años de edad actual capitán de Deportivo Malacateco, regresa después de más de ocho años.

"La verdad estoy muy contento, agradecido con Dios por esta nueva convocatoria. Después de casi 9 años luego de aquel Mundial Sub-20 que no era convocado así que estoy muy contento. Me enteré rápidamente por las redes sociales de mi llamado a la selección y ahora me toca mí dar lo mejor. Me siento muy bien físicamente así que espero exigirme al máximo en este microciclo", fue parte del mensaje de Sixto Betancourt.

Su trabajo con el Deportivo Malacateco no ha pasado por debajo de la mesa. Sus grandes actuaciones y rendimiento con el equipo lo han llevado a ser tomado en cuenta para este microciclo. Sixto sabe que estas oportunidades no se dan todos los días y espera poder rendir para seguir tomado en cuenta con la selección nacional de Guatemala para los partidos amistosos y oficiales.