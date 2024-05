El insólito motivo por el que Firpo no podría jugar la Copa Centroamericana

La nueva Junta Directiva de Luis Ángel Firpo fue notificada que el equipo no podría tener participación en la próxima edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf, esto debido a que no ha logrado cumplir con los costos de inscripción que ascendían a los mil 500 dólares, por lo que no podría representar a El Salvador.

Ricardo Palacios, presidente de los toros, informó que ha sido un fuerte golpe recibir esta noticia, porque en estos momentos no podría estar en la competición y esto por negligencia de la administración anterior, por lo que se espera cumplir con todos los pasos para poder tener abierta esta posibilidad.

Las palabras del presidente de Firpo

“Recibir esta noticia nos ha sorprendido enormemente. Nos enteramos de manera extraoficial apenas ayer y nos ha dejado consternados porque estamos en un momento en el que estamos luchando por asegurar nuestra participación en ese torneo, ya sea como campeones o mediante los puntos acumulados durante la temporada”, dijo.

“Como Firpo, hemos solicitado por escrito la confirmación de esta noticia. Nos preocupa el hecho de que, por no haber cumplido con este requisito, se nos esté negando la participación en el torneo de la CONCACAF, incluso si llegamos a ser campeones en esta temporada. Personalmente, considero esto injusto, dado el sacrificio que estamos haciendo en lo deportivo, y porque esto se debe a una negligencia de la administración anterior“, agregó.

Los pasos que seguirá Firpo

“Como nueva administración de Firpo, creemos que teníamos todos los documentos en regla ante la FESFUT. Sin embargo, nos hemos enterado de que la administración anterior se negó a pagar esta Licencia Regional debido a su costo al momento de obtener la Licencia Local para participar en este torneo. Ahora, esta negligencia la estamos enfrentando nosotros“, aseguró.

“Como nueva administración de Firpo, creemos que teníamos todos los documentos en regla ante la FESFUT. Sin embargo, nos hemos enterado de que la administración anterior se negó a pagar esta Licencia Regional debido a su costo al momento de obtener la Licencia Local para participar en este torneo. Ahora, esta negligencia la estamos enfrentando nosotros”, concluyó.