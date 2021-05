Oficial: Guatemala presenta lista de convocados

A pocos días del regreso de las Eliminatorias Concacaf, Guatemala ya tiene a los jugadores citados.

En poco más de 10 días se retoman las Eliminatorias Concacaf y Guatemala tendrá dos finales para poder quedarse con su grupo. Los chapines se enfrentarán ante San Vicente y las Granadinas el 4 de junio. Luego, deberán visitar a Curazao, los serios candidatos a quedarse con el primer puesto, el 8 del mes siguiente.

Para estos dos duelos, Amarini Villatoro confirmó la lista de convocados y no habrá muchos legionarios en el campo. Hay que recordar que Nico Rittmeyer y Chucho López están lesionados. Ambos no podrán presentes en las Eliminatorias y el nacido en México no llegaría tampoco a las preliminares de la Copa Oro 2021.

Los futbolistas que juegan del extranjero que estarán presentes son: Nicholas Hagen (Sabail FK), Ricardo Jérez (dejará Alianza Petrolera para ir a Municipal), Gerardo Gordillo (UTC Cajamarca), Darwin Lom (California United) y Matan Peleg (Hapoel Nof Hagalil), el oriundo de Israel tendrá su primera participación con la camisola Azul y Blanca.

+ La lista completa de convocados

¿Cómo está la tabla de posiciones en el Grupo C?

Guatemala venció a sus dos primeros rivales, Cuba e Islas Vírgenes Británicas, pero se encuentra segundo debido a que Curazao tiene mayor diferencia de gol. Por el momento, los caribeños estarían pasando de fase. Hay que resaltar que contra los chapines, Guus Hiddink no estará en el banquillo de los curazoleños y lo reemplazará Patrick Kluivert.