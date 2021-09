Guadalupe vs. Alajuelense abrirán hoy la décima jornada del Apertura 2021 de Costa Rica. Entérate a qué hora verlo y por qué canal.

Guadalupe vs. Alajuelense se verán hoy las caras en la fecha 10 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Promérica de Costa Rica. Luego del cese de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, manudos y guadalupeños dirimirán quién de los dos se adelantará en la clasificación, puesto que están en el quinto y sexto puesto, respectivamente, con 14 puntos.

Guadalupe vs. Alajuelense: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará hoy, sábado 11 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Estadio José Joaquín “Coyella” Fonseca. Se podrá ver por Tigo Sports y la terna arbitral la compondrán David Gómez (juez principal), Danny Sojo, Leslie Macre (asistentes 1 y 2, respectivamente) y Rubén Palma (cuarto árbitro).

Guadalupe vs. Alajuelense: cómo llegan los manudos

Los dirigidos por Luis Marín contarán con varias bajas para el encuentro, como Alex López, Johan Venegas, Alonso Martínez, José Salvatierra o Barlon Sequeira. Por lo que, al igual que en el último triunfo 2-0 ante Jicaral, parará un equipo más bien alternativo con una preponderancia de juveniles. En los últimos juegos han sacado resultados variopintos, de modo que encontrar una regularidad sería también una de las metas.

Guadalupe vs. Alajuelense: cómo llegan los guadalupeños

Alexander Vargas viene encabezando su proyecto como estratega desde que el club se llamaba Belén F.C. Y en esta temporada las cosas comenzaron a marchar muy bien para ellos. De momento acumulan tres triunfos (1-0 ante Herediano, Guanacasteca y Cartaginés), cinco igualdades (1-1 vs. San Carlos, Saprissa, Pérez Zeledón; 2-2 vs. Sporting San José y 0-0 vs. Jicaral) y una derrota en la última fecha contra Grecia, por 2-0, que les quitó el invicto.

Guadalupe vs. Alajuelense: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre Guadalupe y Alajuelense conjuntos se dio el 13 de mayo del presente año, en la última jornada del Torneo Clausura. Ninguno de los dos pudo imponerse en el marcador y el encuentro terminó 0 a 0.