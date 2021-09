Agustín Lleida brinda detalles sobre situación de Johan Venegas y Alex López

La Liga Deportiva Alajuelense obtuvo una buena victoria por 2-0 ante Jicaral este último martes, por la novena jornada del Apertura 2021 de la Liga Promérica de Costa Rica. A pesar de las diferentes ausencias, el conjunto erizo logró imponerse con los goles de Aaron Zúñiga y el debutante Doryan Rodríguez.

Consumado el triunfo de los manudos, el gerente deportivo Agustín Lleida habló con FUTV. Entre otros temas, se refirió al estado actual de Johan Venegas, que está trabajando para volver luego de una lesión: "Esta en la fase final de la recuperación y como los demás, excepto Alex López que acaba de llegar de Honduras. Pero todos los demás están en fase final de recuperación".

En torno a la situación del catracho, expuso: "Sintió una molestia al inicio del partido. Le aviso a la banca y se resintió un poco más en el golpeo del penal, tiene una lesión muscular". Además, precisó que "ya se encuentra en el país" desde ayer y que comenzó "el proceso de recuperación". "Esperamos tenerlo lo antes posible, es un jugador importante para nosotros", añadió.

Acerca de los tiempos de espera para volver a ver al hondureños en el campo de juego, estimó: "No tengo un pronostico definido todavía pero, si me preguntas y me mojo sin tenerlo, espero que este en dos o tres semanas". "Correremos para que este en el partido de Guatemala", mencionó en relación al compromiso ante Guastatoya.

Alajuelense consiguió, con su victoria ante el huracán de la península, su cuarto triunfo en las últimas cinco fechas (solo la derrota en el Clásico Nacional ante Saprissa por 4-2 mancha ese registro). ¿Lograrán seguir por esta senda y hacerse paso hacia la cima?