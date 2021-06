Las selecciones de Centroamérica se juegan su pase a la siguiente fase de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

No hay vuelta atrás, esta semana comienzan la definición para los clasificados de la fase de grupos de las Eliminatorias Concacaf y cualquier error podría dejar fuera a cualquier conjunto. Guatemala, Panamá, Nicaragua y El Salvador definirán en estas dos jornadas si continúan o no en la lucha por el camino al Mundial de Qatar 2022. Cada selección está en una situación distinta y dependen de diferentes resultados para conocer si avanzan de ronda o no.

Selección de Guatemala: Cuándo, dónde y a qué hora juegan los chapines

La selección dirigida por Amarini Villatoro tendrá su primer encuentro el día viernes 04 de junio ante la Selección de San Vicente y Granadinas a las 16:00 horas de Centroamérica desde el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Luego el martes 08 de junio tendrá como rival a la Selección de Curazao a las 18:00 horas de Centroamérica desde el Estadio Ergilio Hato. Ambos se podrán ver por la pantalla de Tigo Sports.

Selección de Nicaragua: Cuándo, dónde y a qué hora juegan los nicaragüenses

Los compromisos que le tocará dirigir a Juan Vita serán los siguientes: ante la Selección de Belice el viernes 04 de junio a las 19:00 horas de Centroamérica desde el Estadio Nacional Dennis Martínez. Luego el día martes 08 de junio tendrá como rival a la Selección de Haití a las 15:00 horas de Centroamérica desde el Estadio Sylvio Cator. Ambos podrán verse a través de la señal de Sports Flicks.

Selección de El Salvador: Cuándo, dónde y a qué hora juegan los salvadoreños

Mientras tanto la Selección de El Salvador dirigida por Hugo Ernesto Pérez tendrá como rival el próximo sábado 05 de junio ante la Selección de las Islas Vírgenes Estadounidenses. Este se realizará a las 17:00 horas de Centroamérica, desde el Estadio Bethlehem. Luego el martes 08 de junio a las 19:05 de Centroamérica se medirán ante Antigua Y Barbuda desde el Estadio Cuscatlán. Ambos podrán verse por Canal 6 / 706 HD.

Selección de Panamá: Cuándo, dónde y a qué hora juegan los panameños

Para cerrar, la selección dirigida Thomas Christiansen tendrá como rival a la Selección de Anguila el día sábado a las 19:00 horas de Centroamérica desde el Estadio Nacional Rod Carew. Posteriormente el martes 08 de junio ante República Dominicana a las 19:00 horas de Centroamérica y ambos encuentros podrán disfrutarse por TVMaxDeportes.