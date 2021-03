Erick Rivera disgustado por quedar afuera de la lista para enfrentar a Montserrat por Eliminatorias

La Selección salvadoreña enfrentará hoy a Montserrat en otra jornada de Eliminatorias mundialistas en la zona de Concacaf.

El Salvador arrancó con el pie derecho su camino hacia el Mundial de Qatar 2022 en las Eliminatorias de Concacaf luego de vencer en la primera jornada a Granada (2-0) y registrar sus primeros tres puntos en el Grupo A. Sin embargo, saben que esto acaba de comenzar y hoy tendrán el segundo compromiso ante Montserrat en donde Erick Rivera a quedado fuera de los convocados por Carlos De los Cobos.

Erick Rivera desde hace meses ha demostrado su intención y deseo por estar con La selecta en las Eliminatorias que puedan darle el pase al Mundial de Qatar 2022. Nunca perdió las esperanzas de vestir los colores de la selección. En su momento aseguró estar preparado para afrontar este desafío si llegara la oportunidad. Sin embargo, para este enfrentamiento ante Montserrat.

Con 19 jugadores la selección de El Salvador partió para medirse hoy a Montserrat y Erick Rivera es uno de los tres jugadores ausentes por decisión técnica de quedar afuera de esta nueva convocatoria. Situación que disgustó al atacante del Aurora de Bolivia y no quiso perder la oportunidad para expresarse ante lo ocurrido y también por la manera en cómo se enteró.

"Me di cuenta por terceros que no iba, cuando después del partido nos fuimos al hotel de concentración a cenar, por eso le consulté a (Ernesto) Góchez si lo que me contado era cierto, que no iría a Curazao y si sabía algo , a lo que él me contestó que era decisión del profesor, que era mejor que fuera y platicara con él y que me dijera el porqué no me brindó minutos ante Granada", comentó el jugador Rivera.

"Góchez me dijo que me andaba buscando para decirme que el profe no me llevaría, eso me dio cólera escucharlo, no bajé a cenar y preparé mis cosas para irme de la concentración, pero me encontré con otros compañeros y me preguntaron qué sucedía, les dije que no estaba en la lista de viaje, que mejor me iba. Al final platiqué con el profesor y me dijo que era cierto, que había decidido dejarme fuera de la lista, que sólo debía llevar a 20 jugadores por los costos, pero que el hecho que no iba a Curazao no significaba que no seguía en sus planes. No le dije nada, me di la vuelta y me fui", concluyó Erick Rivera quien no estará hoy para apoyar a sus compañeros ante Montserrat.